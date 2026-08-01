Симптоми који показују да се тијело није опоравило након високих температура

Аутор:АТВ редакција
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Многи људи одахну чим прођу најтоплији дани и температуре се врате на уобичајене вриједности, вјерујући да је са врућином нестала и опасност.
Међутим, стручњаци упозоравају да посљедице екстремних температура могу да се осјећају још данима, па чак и недјељама након завршетка топлотног таласа.
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Тијело током великих врућина пролази кроз озбиљан стрес. Док покушава да одржи нормалну тјелесну температуру, појачано се зноји, губи велике количине воде и електролита, док срце ради убрзано како би помогло организму да се расхлади. Због тога опоравак не мора да наступи одмах чим температура ваздуха падне.
Посебно су угрожени старији људи, хронични болесници, труднице, мала дјеца и особе које раде или тренирају на отвореном, али стручњаци упозоравају да посљедице могу осјетити и потпуно здрави људи.
Један од најчешћих знакова да се организам још опоравља од топлотног стреса јесте упоран умор.
Многи примјећују да имају мање енергије него иначе, теже обављају свакодневне обавезе и спорије се концентришу. Разлог може бити комбинација дехидрације, поремећаја равнотеже електролита, лошијег сна током врелих ноћи и додатног оптерећења кардиоваскуларног система.
Чак и неколико дана након завршетка топлотног таласа тијело може "плаћати цијену" дуготрајног излагања високим температурама.
Ако температура напољу више није екстремна, а и даље осјећате главобољу, слабост или вртоглавицу, могуће је да се организам још није потпуно надокнадио.
Губитак течности и минерала, посебно натријума и других електролита, може оставити посљедице и након што се вријеме промијени. У случају погоршања симптома, конфузије, проблема са говором или губитка свијести, неопходно је одмах потражити медицинску помоћ.
Током великих врућина срце мора да ради више него иначе како би тијело успјело да регулише температуру.
Код особа које имају повишен крвни притисак, срчане проблеме или друге кардиоваскуларне болести, оптерећење може потрајати и након завршетка топлотног таласа.
Стручњаци посебно упозоравају особе које користе одређене лијекове, попут диуретика или терапије за крвни притисак, да не мијењају терапију на своју руку, већ да се о евентуалним проблемима посавјетују са љекаром.
Дехидрација током врелих дана може привремено утицати и на рад бубрега. Код већине здравих особа стање се поправи уз довољан унос течности, али код старијих људи и хроничних болесника ризик од компликација може бити већи.
Обратите пажњу на знакове попут тамнијег урина, смањеног мокрења, јаке жеђи, израженог умора или отицања ногу и зглобова.
Ако се симптоми не повуку након неколико дана, препоручује се разговор са љекаром.
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Високе ноћне температуре често остављају посљедице на квалитет сна. Када тијело тешко успијева да снизи своју температуру током ноћи, сан постаје краћи и испрекиданији.
Због тога се и након завршетка врелих дана могу јавити проблеми са концентрацијом, раздражљивост, спорије реакције и осјећај исцрпљености чак и након довољног броја сати сна.
Посљедњих година све више истраживања указује на везу између дуготрајне изложености високим температурама и промјена расположења.
Код неких људи врућине могу допринијети повећаној нервози, осјећају исцрпљености, анксиозности и тежем подношењу свакодневног стреса.
Стручњаци подсјећају да екстремне температуре нису само непријатност, већ озбиљан физиолошки стрес за организам који може утицати и на физичко и на ментално здравље.
Зато, чак и када топлотни талас прође, важно је наставити са довољним уносом течности, одмором и ослушкивањем сигнала које тијело шаље. Понекад најтежи дио врућине није онај тренутак када је температура највиша, већ период када мислимо да је све већ иза нас.
(Она.рс)
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