На сахрани мужа сазнала да није једина љубавница: ''Варао је многе жене''

Аутор:АТВ редакција
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Архитекта Калина Маседо (33) доживјела је несвакидашњу ситуацију усред сахране свог покојног супруга у Форталези. Током испраћаја, открила је да је мушкарац имао још двије везе.
- Отпутовала сам у унутрашњост и тамо сам добила вијест да је доживио саобраћајну несрећу и преминуо. Вратила сам се како бих са породицом отишла на његову сахрану - започела је. Према ријечима архитекте, њена мајка је сасвим случајно срела једну жену и започеле су разговор.
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Мајка је споменула да је на сахрани свог зета, а жена је рекла да је ту због дечка своје другарице, као и да су њих двоје били у вези три године.
- Моја мајка је изговорила име покојника, а жена је рекла: 'Аха, значи ви сте мама од те и те?' Моја мајка је застала и рекла: 'Не, ја сам Калинина мама.' Жена је поблиједила - наставила је.
На сахрани су открили да постоје још двије удовице. Калинина мајка ћерки, међутим, није рекла за ту ситуацију, узимајући у обзир да је била веома тужна због смрти партнера. Тајну је рекла Калининој другарици, а десет дана касније та иста другарица је ријешила да да савјет архитектици која је пролазила кроз тежак период.
- Била ми је чудна порука коју ми је послала, у којој ми је рекла да се фокусирам на лоше ствари које је урадио. Како неко ко гледа особу у жалости може да пошаље такву поруку? Касније сам сазнала да је био у вези и са другарицом своје сестре, о којој је иначе причао све најгоре. Мајка ми је испричала све што је видјела на сахрани и схватиле смо да је имао три жене - рекла је.
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Ову причу дјевојка из Сеаре подијелила је на свом ТикТоку. Калина је испричала да су били заједно 12 година, али да је још три године прије његове смрти примјетила да није у здравој вези, након што је кренула на терапију и схватила да је покојни супруг много лагао.
- Почела сам да тражим по његовом Инстаграму, покушавајући да нађем те жене. Била сам у шоку. Била сам скрхана његовом смрћу и осјећала сам кривицу што сам три године покушавала да раскинем са њим, не знајући да му се ближи крај - изјавила је.
Путем друштвених мрежа Калина је открила да је једна од жена знала да је љубавница, али она која је са њим била три године није имала појма да је он ожењен. Неко вријеме касније, почела је да прегледа друге фотографије на његовом профилу, све док није наишла на дјевојку која је била стажисткиња код њеног покојног партнера.
- Послала сам поруку једном од његових пријатеља и питала га да ли му је и стажисткиња била љубавница. Рекао је да не зна. Послала сам поруку дјевојци, а она ми је послала гласовну поруку у којој је кроз плач питала да ли је и даље био са мном прије него што је умро - додала је.
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Мушкарцу је позлило током пута у државу Сержипе, гдје је ишао да се нађе са још једном љубавницом.
- Стажисткиња је имала само 19 година, а он 41. Након његове смрти, направила је цијели досије и показала ми да је варао многе жене - закључила је.
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