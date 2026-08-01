Мигрантска криза у Шпанији: Нови покушај упада, расте број страдалих

Аутор:АТВ редакција
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Шпански министар спољних послова Хозе Мануел Албарес саопштио је да су готово сви мигранти који су ушли у Сеуту, вратили у Мароко, и истакао да је интегритет Шенгена "апсолутно загарантован".
На десетине младих, међу којима је највише малољетника, покушало је синоћ да уђе на гранични прелаз Бени Ансар који води ка шпанској енклави Мелиља, као и да пробију граничну ограду у близини насеља Барио Чино, пренио је данас Хес прес.
Како је објавило шпанско Министарство унутрашњих послова, број тијела пронађених на обали Сеуте након масовног уласка људи порастао је данас на 67.
Други дан заредом подручје око прелаза је под појачаним тензијама, након што су групе миграната успјеле да се окупе у близини границе упркос појачаним мјерама безбједности које су мароканске власти увеле још у четвртак увече.
Према доступним информацијама, поједини учесници сукоба гађали су каменицама припаднике безбједносних снага и изазвали нереде, због чега је полиција интервенисала и употребила сузавац како би растерала окупљене и успоставила контролу.
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Власти су потом додатно појачале присуство безбједносних снага око граничног прелаза и наставиле активности с циљем спречавања нових покушаја упада и очувања јавног реда.
Шпански министар спољних послова Хозе Мануел Албарес саопштио је да су готово сви мигранти који су ушли у Сеуту, вратили у Мароко, и истакао да је интегритет Шенгена "апсолутно загарантован".
"Кретање из Сеуте и града Мелиље до Иберијског полуострва без идентификације на полицијским контролним пунктовима је немогуће. Интегритет шенгенског простора је апсолутно загарантован. Доста је стварања конфузије", написао је Албарес на "Иксу".
Према посљедњим информацијама, ситуација у околини прелаза и даље је напета, уз појачану безбједносну приправност и праћење развоја догађаја.
Наводи се и да је одређени број људи остао унутар шпанске ексклаве након што су градске власти привремено затвориле гранични прелаз због избијања нереда.
У посљедњих 24 сата, више од 50.000 миграната прешло је из Марока на шпанску територију Суету на крајњем сјеверу Африке, а у посљедњих неколико сати, више од 48.000 њих вратило се у Мароко.
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