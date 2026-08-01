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Нападнут танкер код Ормуског мореуза

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 08:20

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Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Танкер је погођен непознатим пројектилом око 20 километара сјевероисточно од Лиме, у Оману, саопштила је британска агенција за поморске трговинске операције.

У извјештају се наводи да нема пријављених жртава или утицаја на животну средину након инцидента, али да посада више нема контролу над бродом, пошто је погођено машинско од‌јељење.

Лима се налази на оманском полуострву Мусандам, на улазу у Ормуски мореуз.

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Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

инцидент

Техеран

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