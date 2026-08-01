Нападнут танкер код Ормуског мореуза

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Танкер је погођен непознатим пројектилом око 20 километара сјевероисточно од Лиме, у Оману, саопштила је британска агенција за поморске трговинске операције.
У извјештају се наводи да нема пријављених жртава или утицаја на животну средину након инцидента, али да посада више нема контролу над бродом, пошто је погођено машинско одјељење.
Лима се налази на оманском полуострву Мусандам, на улазу у Ормуски мореуз.
Србија
Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
11
18
11
13
11
04
10
58
10
50
Тренутно на програму