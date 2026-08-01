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Погинули отац и двоје д‌јеце, комшије чуле три пуцња: Детаљи пожара у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 09:13

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Три особе погинуле су у пожару на породичној кући у Светом Крижу Зачретју у Хрватској, јављају тамошњи медији.

Полицијска управа крапинско-загорска извијестила је да је дојава Ватрогасног оперативног центра о пожару запримљена јутрос, 1. августа, у 7.24 часова.

Како су за Загорје испричале комшије, у кући је живјела породица са двоје малољетне д‌јеце, а погинули су отац и двоје д‌јеце.

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Једно дијете је завршавало средњу школу, а друго је ове године завршило основну школу, рекле су комшије.

Такође, тврде да су чули три пуцња, након чега је избио пожар. Према њиховим наводима супруга и мајка је радила, па није била у кући.

На мјесту догађаја слиједи увиђај.

Њиме ће се утврдити околности избијања пожара и узрок смрти страдалих.

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Тагови :

пожар

Хрватска

ватра

погинули

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