Аутор:АТВ редакција
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Три особе погинуле су у пожару на породичној кући у Светом Крижу Зачретју у Хрватској, јављају тамошњи медији.
Полицијска управа крапинско-загорска извијестила је да је дојава Ватрогасног оперативног центра о пожару запримљена јутрос, 1. августа, у 7.24 часова.
Како су за Загорје испричале комшије, у кући је живјела породица са двоје малољетне дјеце, а погинули су отац и двоје дјеце.
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Трагедија у Загорју: Избио пожар у кући, три особе погинуле
Једно дијете је завршавало средњу школу, а друго је ове године завршило основну школу, рекле су комшије.
Такође, тврде да су чули три пуцња, након чега је избио пожар. Према њиховим наводима супруга и мајка је радила, па није била у кући.
На мјесту догађаја слиједи увиђај.
Њиме ће се утврдити околности избијања пожара и узрок смрти страдалих.
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