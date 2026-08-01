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Убиство у породичној кући: Ово је убијени хирург у Банатским Карловцима

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 09:53

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Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући
Фото: Приватна архива / Телеграф

Стравичан злочин потресао је синоћ Банатске Карловце и узнемирио јавност када је у породичној кући убијен др Александар Илић (42), познати и цијењени хирург из Вршца.

Према првим информацијама из истраге, трагедији је претходила жестока свађа између доктора Илића и његове супруге К. Л. Т. (49).

У кући се у том тренутку налазио и њен малолетни син из првог брака. Како се сумња, младић је током вербалног сукоба супружника узео нож и више пута убо очуха, наводно покушавајући да заштити мајку.

Преминуо упркос напорима љекара

Др Илић је са тешким повредама најпре превезен у Дом здравља, а потом хитно транспортован у болницу. Упркос напорима лекара, подлегао је задобијеним повредама.

Полиција привела учеснике догађаја

Припадници Полицијске управе у Панчеву брзо су реаговали, лоцирали све учеснике догађаја и привели их у полицијску станицу.

О случају је обавештено надлежно тужилаштво које руководи истрагом, а околности и мотиви који су довели до ове трагедије биће утврђени даљом истрагом, преноси Телеграф.

Полиција Србија

Србија

Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

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Убијен Александар Илић

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Србија

Убиство Банатски Карловци

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