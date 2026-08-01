Убиство у породичној кући: Ово је убијени хирург у Банатским Карловцима

Аутор:АТВ редакција
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Стравичан злочин потресао је синоћ Банатске Карловце и узнемирио јавност када је у породичној кући убијен др Александар Илић (42), познати и цијењени хирург из Вршца.
Према првим информацијама из истраге, трагедији је претходила жестока свађа између доктора Илића и његове супруге К. Л. Т. (49).
У кући се у том тренутку налазио и њен малолетни син из првог брака. Како се сумња, младић је током вербалног сукоба супружника узео нож и више пута убо очуха, наводно покушавајући да заштити мајку.
Др Илић је са тешким повредама најпре превезен у Дом здравља, а потом хитно транспортован у болницу. Упркос напорима лекара, подлегао је задобијеним повредама.
Припадници Полицијске управе у Панчеву брзо су реаговали, лоцирали све учеснике догађаја и привели их у полицијску станицу.
О случају је обавештено надлежно тужилаштво које руководи истрагом, а околности и мотиви који су довели до ове трагедије биће утврђени даљом истрагом, преноси Телеграф.
Србија
Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге
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