Шта је опасније: Истекао рок трајања или испупчен поклопац на конзерви

Аутор:АТВ редакција
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Испупчен поклопац на конзерви парадајза опаснији је од датума одштампаног на њој. Већина нас гледа само бројеве, а истекао рок трајања на сухим намирницама најчешће говори о укусу, не о безбједности.
На већини производа из оставе пише "најбоље употријебити до", а то је ознака квалитета. Зато је стање амбалаже важније од цифре.
То је датум до којег произвођач гарантује најбољи укус, мирис и текстуру, а не датум послије којег храна постаје отровна. Безбједност зависи од складиштења и цјеловитости паковања. Изузетак је млијечна формула за бебе.
Млијечна формула за одојчад не користи се ни дан послије датума на кутији. Код ње датум није приједлог, јер произвођач гарантује тачан састав витамина и минерала само до тог рока. Беба од три мјесеца нема одбрану коју има одрасло тијело. Ако је истекао рок трајања, ако сте кутију купили прије шест мјесеци и отворили је у јануару, не тестирајте је на свом дјетету.
Узмите конзерву у руке и превуците прстом преко поклопца и бочног шава. Ако је поклопац испупчен, ако цури или ако је рђа прогризла метал, конзерва иде у смеће без размишљања. Испупчење значи да нешто унутра производи гас. У поквареној заптивци може се развијати бактерија Цлостридиум ботулинум, а њен токсин изазива ботулизам, риједак, али опасан по живот. На ризик од накнадног загађења комерцијалних конзерви у металној амбалажи указује и прегледна студија о ботулизму код конзервисане хране у металним посудама, објављена у часопису "Journal of Food Protection". Удубљена конзерва на шаву исто је сумњива, чак и ако сте је јуче купили.
Брашно није термички обрађено, па може носити патогене бактерије од поља до ваше полице. Већи проблем од старости је влага, посебно у кухињама гдје пара са шпорета нема куда. Ако у кеси напипате тврде грудве, осјетите киселкаст мирис или видите ситне мушице, баците цијелу кесу. Пресипање у стакленку са добрим затварачем рјешава пола проблема.
Сунцокретово уље изнад шпорета ужегне много прије оног у мрачном дијелу оставе. Отворите флашу и помиришите: оштар мирис који вуче на стару боју или пластелин значи да су масти оксидирале. Тај мирис се преноси на све што испечете, па вам пропадне и пола килограма кромпира. Уље држите даље од рингле и свјетлости.
Пасуљ и зачини: мирно баците, али из другог разлога
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Сухи пасуљ и мљевена паприка послије рока нису опасни, само су досадни. Трогодишњи тетовац можете кувати сат и по дуже, а зрно ће остати тврдо у средини. Код зачина је горе, јер мљевена арома нестаје тихо: оригано мирише на сијено, бибер на прашину. Сарма са таквим зачинима нема укус, а ви ћете мислити да сте оманули у рецепту.
Прије употребе одговорите на три питања: да ли је намирница стајала на хладном и сухом мјесту, да ли је паковање нетакнуто и да ли изгледа и мирише нормално. Ако је одговор на било које "не", баците је. Кеса брашна код нас кошта мање од једне пице, а лијечење тровања храном траје данима. Код хроничних болести, дијабетеса или слабијег имунитета, о свакој сумњивој намирници питајте љекара прије него што ризикујете.
Углавном да, ако је поклопац раван, без рђе и цурења, а садржај мирише и изгледа нормално послије отварања.
Колико траје брашно послије отварања кесе?
У добро затвореној стакленки на хладном и сухом мјесту бијело брашно може трајати око шест мјесеци, интегрално знатно краће.
По мирису на стару боју, пластелин или орахе који су се покварили, и по горкастом укусу који остаје у устима, пише Крстарица.
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