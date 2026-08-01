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Шта је опасније: Истекао рок трајања или испупчен поклопац на конзерви

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 10:26

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Конзерва, риба
Фото: alleksana / Pexels

Испупчен поклопац на конзерви парадајза опаснији је од датума одштампаног на њој. Већина нас гледа само бројеве, а истекао рок трајања на сухим намирницама најчешће говори о укусу, не о безбједности.

На већини производа из оставе пише "најбоље употријебити до", а то је ознака квалитета. Зато је стање амбалаже важније од цифре.

Шта значи "најбоље употријебити до" на паковању?

То је датум до којег произвођач гарантује најбољи укус, мирис и текстуру, а не датум послије којег храна постаје отровна. Безбједност зависи од складиштења и цјеловитости паковања. Изузетак је млијечна формула за бебе.

Формула у праху је једини производ без толеранције

Млијечна формула за одојчад не користи се ни дан послије датума на кутији. Код ње датум није приједлог, јер произвођач гарантује тачан састав витамина и минерала само до тог рока. Беба од три мјесеца нема одбрану коју има одрасло тијело. Ако је истекао рок трајања, ако сте кутију купили прије шест мјесеци и отворили је у јануару, не тестирајте је на свом д‌јетету.

Конзерве: испупчење, рђа и шав који пропушта

Узмите конзерву у руке и превуците прстом преко поклопца и бочног шава. Ако је поклопац испупчен, ако цури или ако је рђа прогризла метал, конзерва иде у смеће без размишљања. Испупчење значи да нешто унутра производи гас. У поквареној заптивци може се развијати бактерија Цлостридиум ботулинум, а њен токсин изазива ботулизам, риједак, али опасан по живот. На ризик од накнадног загађења комерцијалних конзерви у металној амбалажи указује и прегледна студија о ботулизму код конзервисане хране у металним посудама, објављена у часопису "Journal of Food Protection". Удубљена конзерва на шаву исто је сумњива, чак и ако сте је јуче купили.

Брашно је најподмуклија ствар у остави

Брашно није термички обрађено, па може носити патогене бактерије од поља до ваше полице. Већи проблем од старости је влага, посебно у кухињама гд‌је пара са шпорета нема куда. Ако у кеси напипате тврде грудве, осјетите киселкаст мирис или видите ситне мушице, баците цијелу кесу. Пресипање у стакленку са добрим затварачем рјешава пола проблема.

Ужегло уље не трује, али квари оброк

Сунцокретово уље изнад шпорета ужегне много прије оног у мрачном дијелу оставе. Отворите флашу и помиришите: оштар мирис који вуче на стару боју или пластелин значи да су масти оксидирале. Тај мирис се преноси на све што испечете, па вам пропадне и пола килограма кромпира. Уље држите даље од рингле и свјетлости.

Пасуљ и зачини: мирно баците, али из другог разлога

Новак Ђоковић

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Сухи пасуљ и мљевена паприка послије рока нису опасни, само су досадни. Трогодишњи тетовац можете кувати сат и по дуже, а зрно ће остати тврдо у средини. Код зачина је горе, јер мљевена арома нестаје тихо: оригано мирише на сијено, бибер на прашину. Сарма са таквим зачинима нема укус, а ви ћете мислити да сте оманули у рецепту.

Седам знакова послије којих не размишљате:

  • буђ било које боје, укључујући бијелу паперјасту
  • капљице влаге са унутрашње стране паковања
  • трагови штеточина, измет или паучина у кеси
  • необичне тврде грудве у праху
  • промјена боје у односу на ново паковање
  • киселкаст, буђав или хемијски мирис
  • оштећена, пробушена или испупчена амбалажа

Прије употребе одговорите на три питања: да ли је намирница стајала на хладном и сухом мјесту, да ли је паковање нетакнуто и да ли изгледа и мирише нормално. Ако је одговор на било које "не", баците је. Кеса брашна код нас кошта мање од једне пице, а лијечење тровања храном траје данима. Код хроничних болести, дијабетеса или слабијег имунитета, о свакој сумњивој намирници питајте љекара прије него што ризикујете.

Да ли се конзерва може јести ако је истекао рок, а није оштећена?

Углавном да, ако је поклопац раван, без рђе и цурења, а садржај мирише и изгледа нормално послије отварања.

Колико траје брашно послије отварања кесе?

У добро затвореној стакленки на хладном и сухом мјесту бијело брашно може трајати око шест мјесеци, интегрално знатно краће.

Како препознати ужегло уље?

По мирису на стару боју, пластелин или орахе који су се покварили, и по горкастом укусу који остаје у устима, пише Крстарица.

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Рок трајања

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