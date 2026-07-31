Температуре расту, а многи праве исту грешку док спавају

Аутор:АТВ редакција
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Нови топлотни талас захватиће регион, а температуре ће наредних дана достизати и до 37 степени, за многе ће спавање бити изазов.
Многи који немају клима-уређај спас од врућине проналазе у вентилатору и остављају га да ради током цијеле ноћи како би лакше спавали.
Ипак, стручњаци упозоравају да непрекидно струјање ваздуха током ноћи може имати и нежељене посљедице – од погоршања алергија до исушивања коже, очију и дисајних путева.
Љекарка опште праксе и стручњак за поремећаје спавања др Хана Пател упозорава да особе које пате од алергија, нарочито на прашину и полен, могу примјетити погоршање симптома ако спавају уз укључен вентилатор, преноси Индекс.
Наиме, вентилатор подиже честице прашине, полен и друге алергене и распршује их по просторији, па их лакше удишемо. Посљедице могу бити гребање у грлу, кијање и свраб већ чим се пробудите.
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На исти начин ваздухом се шире гриње и споре буђи, што може погоршати симптоме астме. Зато др Пател особама које болују од астме савјетује да избегавају спавање уз вентилатор.
"Вјероватно ћете примјетити да вам вентилатор прави више проблема него користи јер додатно надражује дисајне путеве", каже доктор и додаје да то нарочито важи за дјецу.
Ако се усред лета будите са запушеним носом, могуће је да је узрок управо вентилатор.
Стручњак за спавање Натали Пеникот Колијер објашњава да непрекидно струјање ваздуха током ноћи постепено исушује слузницу носа, грла и горњих дисајних путева. Организам тада почиње да ствара више слузи како би надокнадио изгубљену влагу, због чега се јавља осјећај запушености.
"Ако је вентилатор постављен преблизу, хладан ваздух током ноћи може изазвати напетост мишића, па ћете се пробудити укочени и са боловима", објашњава др Хана Пател.
Осим грчева и непријатности, вентилатор може погоршати и постојеће проблеме са мишићима и зглобовима.
Др Пател ефекат вентилатора на кожу пореди са дугим боравком у авиону.
Препоручује да прије спавања и након буђења нанесете хидратантну крему како бисте спријечили исушивање и иритацију коже.
Струјање ваздуха може исушити и очи. Оптометристкиња Тина Пател упозорава да због тога очи могу постати суве, надражене и осјетљиве, уз непријатан осјећај као да имате пјесак у њима, посебно ако вентилатор дува директно у лице.
"Овај ефекат је још израженији у просторијама које су већ топле и суве, као и код људи који имају осјетљиве очи", каже она.
Особама које носе контактна сочива, а имају проблем са сувим или пецкавим очима, савјетује коришћење вјештачких суза и ношење наочара у вечерњим сатима.
Све то може утицати и на квалитет сна.
"Многи људи који ми се обраћају због честог буђења мисле да је узрок стрес или анксиозност, а заправо осјећају посљедице исушених дисајних путева због вентилатора", каже Натали Пеникот Колијер.
Ако не желите да се одрекнете вентилатора, стручњаци саветују неколико једноставних трикова.
Немојте усмјеравати вентилатор директно ка себи, већ према зиду или плафону како би се ваздух равномерније распоредио по просторији.
Још боље решење је да вентилатор поставите у ходник и оставите отворена врата спаваће собе како би ваздух природно кружио.
Можете расхладити просторију прије одласка на спавање или укључити тајмер како би се вентилатор аутоматски искључио након сат времена.
Такође је важно редовно чистити лопатице вентилатора, усисавати и брисати прашину у спаваћој соби како би у ваздуху било што мање алергена.
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Натали Пеникот Колијер подсјећа и да је довољно уношење течности једна од најбољих заштита од исушивања организма.
"Пијте довољно воде током дана и држите чашу поред кревета. Добра хидратација најбоља је заштита од исушивања", поручује она.
Ако вам вентилатор и даље изазива тегобе, размислите о другим начинима расхлађивања, попут наддушека који регулише температуру или постељине од лаганих и прозрачних природних материјала.
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