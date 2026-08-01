Трагедија у Загорју: Избио пожар у кући, три особе погинуле

Аутор:АТВ редакција
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У пожару у породичној кући у Светом Крижу Зачретју, страдале су три особе.
Како је управо известила ПУ крапинско-загорска, страшна трагедија догодила се у Светом Крижу Зачретју.
У пожару у породичној кући страдале су три особе.
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Више података биће познато послије увиђаја.
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