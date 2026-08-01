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Стотине Мерлинових фанова са картама остали испред стадиона: Узвикивали "Дино лопове"

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 09:29

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Дино Мерлин, пјевач
Фото: Youtube / Screenshot

Први од три концерта Дине Мерлина одржан је у Сарајеву на стадиону Кошево, а добро расположење се за више стотина фанова претворило у невиђено разочарење.

Велики број њих није могао ући и није јасно како је до тога могло доћи. Разочарани фанови узвикивали су "Дино, лопове".

Да ли су шверцери направили дупликате или је неки други разлог у питању, знаће се релативно брзо, пишу федерални медији.

До тада, након вишеминутног скандирања "Дино лопове", разочараним фановима, од којих су неки дошли и из других крајева, остало је да се полако врате кућама.

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Тагови :

Дино Мерлин

концерт

Сарајево

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