Стотине Мерлинових фанова са картама остали испред стадиона: Узвикивали "Дино лопове"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Први од три концерта Дине Мерлина одржан је у Сарајеву на стадиону Кошево, а добро расположење се за више стотина фанова претворило у невиђено разочарење.
Велики број њих није могао ући и није јасно како је до тога могло доћи. Разочарани фанови узвикивали су "Дино, лопове".
Да ли су шверцери направили дупликате или је неки други разлог у питању, знаће се релативно брзо, пишу федерални медији.
До тада, након вишеминутног скандирања "Дино лопове", разочараним фановима, од којих су неки дошли и из других крајева, остало је да се полако врате кућама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
12 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
11
18
11
13
11
04
10
58
10
50
Тренутно на програму