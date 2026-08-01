Стотине Мерлинових фанова са картама остали испред стадиона: Узвикивали "Дино лопове"

Први од три концерта Дине Мерлина одржан је у Сарајеву на стадиону Кошево, а добро расположење се за више стотина фанова претворило у невиђено разочарење.

Велики број њих није могао ући и није јасно како је до тога могло доћи. Разочарани фанови узвикивали су "Дино, лопове".

Да ли су шверцери направили дупликате или је неки други разлог у питању, знаће се релативно брзо, пишу федерални медији.

До тада, након вишеминутног скандирања "Дино лопове", разочараним фановима, од којих су неки дошли и из других крајева, остало је да се полако врате кућама.