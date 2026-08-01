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Ова четири хороскопска знака очекује велики преокрет

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 11:48

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Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Неке жеље не остварују се онда када их највише очекујемо, већ управо онда када престанемо да сумњамо да су могуће.

Према астролошким прогнозама, пред четири хороскопска знака је период испуњен лијепим приликама, радосним вијестима и осјећајем да се ствари коначно слажу онако како су дуго прижељкивали.

За Овна, Рака, Дјевицу и Стријелца предстоји период у којем неће морати да се доказују нити да се боре за сваку прилику. Довољно је да препознају тренутак и искористе шансу када им се укаже.

Ован

Овнови су дуго чекали прави тренутак да покрену план који су одлагали. До краја августа добијају прилику коју су дуго прижељкивали, највјероватније кроз разговор од којег су страховали.

Храбар потез средином седмице могао би им отворити врата која су до сада изгледала затворена. Управо сада одлучност и самопоуздање доносе резултате брже него што су очекивали.

Рак

За Ракове стиже период емоционалног испуњења. Особа из прошлости или неко нов у њиховом животу донијеће топлину и осјећај сигурности.

Срећу ће пронаћи у једноставним животним тренуцима – породичним окупљањима, разговорима до касно у ноћ и свакодневним ситницама које враћају осмијех.

Дјевица

Дјевице ће коначно убрати плодове свог труда. Пословно признање, већи хонорар или нова понуда могли би стићи током друге половине августа.

Финансијска ситуација постаје стабилнија, а дугогодишњи рад биће препознат и награђен. Вријеме је да прихвате похвале које су заслужиле.

Стријелац

Стријелцима се отварају нова врата сасвим неочекивано. Позив на путовање или случајан сусрет могли би постати почетак великих промјена које ће обиљежити јесен.

Овај знак добија прилику да изађе из рутине и упозна људе или идеје које ће му донијети нове могућности.

Срећа долази кроз мале ствари

Према астролозима, највеће промјене не долазе увијек кроз спектакуларне догађаје, већ кроз мале знакове – један позив, ново познанство, ријеч похвале или неочекиван сусрет.

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