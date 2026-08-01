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Рајилић: "Олуја" - највећи геноцид над Србима након Јасеновца

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 12:53

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Рајилић: "Олуја" - највећи геноцид над Србима након Јасеновца
Фото: АТВ

Страдање Срба у злочиначкој акцији "Олуја" и њеном наставку акцији "Јужни потез" 1995. године највеће је етничко чишћење и геноцид над Србима након Јасеновца, изјавила је предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.

- Важно је сјећати се српског страдања и чувати истину о овим злочиначким акцијама да се никада не понове - рекла је Рајилићева, поводом предстојећег обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године у Мркоњић Граду.

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Рајилићева је оцијенила да су, како каже, фашистичке политике из Европе и региона спријечиле да се воде међународни процеси за страдање Срба у "Олуји", које посебно није уважавао Хашки трибунал.

- По угледу на хашку неправду и инструкције, судови у БиХ и Хрватској исто су се понашали. Масовне гробнице побијених Срба остале су од Петровачке цесте, преко Бравница до Мркоњић Града - указала је Рајилићева.

Она је навела да нико није оптужен, нити пресуђен за ове злочине.

- Можда се промијени став и прихвати да су и Срби страшно страдали, али тада неће бити живих злочинаца ни свједока - рекла је Рајилићева за Срну.

Подсјетила је да су се Срби који су преживјели "Олују" настанили у Српској или Србији, те да је исправно да се Дана сјећања обиљежава уз подршку влада Српске и Србије.

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Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.

Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година, што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".

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Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.

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Тагови :

Божица Живковић Рајилић

Жене жртве рата

Олуја

Јасеновац

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