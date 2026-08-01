Мркоњић Град чува сјећање: Сутра Илиндан и Дан бригаде, у уторак централно обиљежавање "Олује"

Аутор:АТВ редакција
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Поштовање традиције, чување сјећања и окупљање око важних датума – вриједности су које, како кажу у Мркоњић Граду, имају посебно мјесто у животу ове локалне заједнице.
Сутра обиљежавају Илиндан – крсну славу општине и Дан 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде, уз низ културних и духовних садржаја.
Само два дана касније, Мркоњић Град биће домаћин и централног обиљежавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе хрватској војно-полицијској акцији "Олуја".
Начелник Мркоњић Града, Драган Вођевић, каже да је Илиндан један од најважнијих датума за општину.
"Крсна слава један је од најзначајнијих датума у току годину. Низ манифестација је већ одржан. Позивамо суграђане али и драге госте да дођу сутра на Трг да преломимо славски колач а онда да присуствујемо свечаном дијелу програма", рекао је Вођевић за РТРС.
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У оквиру Илиндана обиљежава се и Дан 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде.
"То је чувена бригада која је у рату много тога прошла и с поносом је носили славу српског борца. Они су незаобилазан фактор у животу наше заједнице", навео је Вођевић.
Неколико дана након Илиндана, Мркоњић Град биће мјесто обиљежавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у акцији "Олуја".
"Мркоњић Град је право мјесто да се овакав догађај обиљежи. Ми смо град старадлник који је крајем 1995. потпуно уништен. Нема породице која није на неки начин претрпјела штету. Највећа појединачна гробница је у нашем граду. Са пуним правом зато кажемо да треба код нас да се то обиљежи. Пуно тога смо протеклих дана већ урадили. Очекујемо долазак око 10.000 људи. И надамо се да ће све проћи у најбољем реду", рекао је Вођевић.
Биће присутне и највеће званице Српске и Србије, бројна удружења, представници установа и јавног живота, навео је Вођевић који је позвао грађане да дођу у Мркоњић Град.
(РТРС)
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