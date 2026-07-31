Logo

Из буџетских средстава финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:44

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Из буџетских средстава намијењених јавним инвестицијама у 2026. години финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе у Републици Српској са износом 215 милиона КМ, саопштила је Влада Републике Српске.

Све општине и градови који су се обратили Министарству финансија добили су подршку у складу са могућностима буџета.

"Ријеч је о, углавном, инфраструктурним пројектима, као што су: путеви, школе, домови културе, рјешавање проблема са водоснабдијевањем. Све то ће довести до развоја локалних заједница и унаприједити квалитет живота у општинама и градовима", истакла је Влада Српске у објави на Фејсбуку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Локална самоуправа

Пројекти

Инвестиције

Коментари (0)

Више из рубрике

Жељка Цвијановић с унуком на Фуд Фесту

Република Српска

Цвијановић: Наш народ препознатљив по уживању у доброј храни и породичним дружењима

1 ч

0
Саво Минић сједница Владе

Република Српска

Минић: Српска остаје при ставу, нема задржавања миграната нити формирања кампова

2 ч

1
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Република Српска

Додик: У зону Шенгена у једном дану ушло 49.000 миграната, а наш народ малтретирате

7 ч

5
Шуме Републике Српске умањиле губитак за 6,62 милиона КМ

Република Српска

Шуме Републике Српске умањиле губитак за 6,62 милиона КМ

7 ч

0

  • Најновије

23

03

Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

22

59

За све који воле лубеницу: Ово је једно од најбољих природних освјежења

22

53

Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

22

48

Просуто 20 литара бензина: Подметнут пожар у српском клубу у Мелбурну

22

47

Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима