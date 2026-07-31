Из буџетских средстава финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Из буџетских средстава намијењених јавним инвестицијама у 2026. години финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе у Републици Српској са износом 215 милиона КМ, саопштила је Влада Републике Српске.
Све општине и градови који су се обратили Министарству финансија добили су подршку у складу са могућностима буџета.
"Ријеч је о, углавном, инфраструктурним пројектима, као што су: путеви, школе, домови културе, рјешавање проблема са водоснабдијевањем. Све то ће довести до развоја локалних заједница и унаприједити квалитет живота у општинама и градовима", истакла је Влада Српске у објави на Фејсбуку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
7 ч5
Република Српска
7 ч0
Најновије
23
03
22
59
22
53
22
48
22
47
Тренутно на програму