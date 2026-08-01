Предсједница Словеније повријеђена у саобраћајној несрећи: Завршила у болници

Аутор:АТВ редакција
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Предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар учествовала је у петак у саобраћајној несрећи у тунелу Кастелец на приморском ауто-путу, у којој је задобила лакше тјелесне повреде.
Превезена је у болницу у Изоли, гдје је задржана на посматрању.
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Према наводима из кабинета предсједнице, несрећа се догодила на путу из Хрватске, гдје је предсједница Наташа Пирц Мусар проводила одмор, ка званичном догађају у Коменди, чија је покровитељка. Тамо се, наиме, овог викенда одржава хуманитарни догађај најбољег бициклисте на свијету Тадеја Погачара, „Поги Цхалленге“.
Предсједница се том приликом захвалила свим хитним службама које су пожртвовано помогле, а посебно стручном и љубазном особљу болнице у Изоли.
Према подацима Полицијске управе Копер, у саобраћајној несрећи у петак на приморском ауто-путу, која се догодила око пет сати поподне, учествовала су службена возила полиције која су возила у колони пратње штићене личности. Према до сада прикупљеним подацима, у удесу су повријиеђене двије особе, при чему је једна задобила лакше, а друга тешке тјелесне повреде. Обје су возилом хитне помоћи превезене у Општу болницу у Изоли.
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Због спровођења хитних интервенција и увиђаја на мјесту саобраћајне несреће, тунел Кастелец је био привремено затворен за сав саобраћај, а поново је отворен нешто после осам сати увече.
Истрага о несрећи и даље траје, појаснила је копарска полиција. О несрећи је обавијештено и надлежно одељење Специјализованог државног тужилаштва.
(Блиц)
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