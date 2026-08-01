"Дјечак је био ћутљив": Познаник убијеног доктора из Вршца открио чудан детаљ

Аутор:АТВ редакција
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Хирург Александар Илић (42) убијен је синоћ у кући у Банатском Карловцу, када га је, како се сумња, ножем избо син (14) из првог брака његове супруге.
У Банатаском Карловцу данас шок и невјерица, кућа у којој се десио злочин је запечаћена. Комшије и познаници не могу да вјерују шта се десило.
Како прича један мјештанин Банатског Карловца за Телеграф, незапамћени злочин у ком је живот изгубио хирург Александар Илић (42) догодио се у кући родитеља његове супруге.
"Мајка дјечака је одавдје. Све се десило у кући њених родитеља. Колико знам, и она је докторка. Живе у Вршцу, али повремено долазе у Банатски Карловац", испричао је познаник брачног пара Илић за Телеграф.
Додаје да је убијени хирург имао ћерку из првог брака, док са супругом није имао заједничку дјецу.
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"Познавао сам мајку дечака и Александра из виђења, а прије мјесец дана био сам код њих на једној прослави. Тада сам први пут упознао хирурга. Дјечак је био веома ћутљив. Требало је да упише средњу школу, питао сам га шта планира, али није много одговарао. Сјећам се да сам тада рекао дјевојци да ми дјелује некако чудно, а она ми је одговорила да је само повучен. Очигледно је свашта држао у себи. Послије само мјесец дана унесрећио је двије породице - своју и хирургову", испричао је саговорник.
Мјештанин није желио да говори пред камером нити да буде снимљен, наводећи да породицу лично познаје.
Подсјетимо, др Александар Илић са тешким повредама најприје је превезен у Дом здравља, одакле је хитно транспортован у болницу. Упркос напорима љекара да му спасу живот, подлегао је задобијеним повредама.
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Припадници Полицијске управе у Панчеву брзо су реаговали, изашли на лице мјеста и привели све учеснике догађаја.
О случају је обавијештено надлежно Више јавно тужилаштво, које руководи истрагом. Све околности трагедије, као и мотиви који су јој претходили, биће утврђени даљом истрагом.
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