Logo

"Дјечак је био ћутљив": Познаник убијеног доктора из Вршца открио чудан детаљ

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 11:43

Коментари:

0
Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући
Фото: Приватна архива / Телеграф

Хирург Александар Илић (42) убијен је синоћ у кући у Банатском Карловцу, када га је, како се сумња, ножем избо син (14) из првог брака његове супруге.

У Банатаском Карловцу данас шок и невјерица, кућа у којој се десио злочин је запечаћена. Комшије и познаници не могу да вјерују шта се десило.

Како прича један мјештанин Банатског Карловца за Телеграф, незапамћени злочин у ком је живот изгубио хирург Александар Илић (42) догодио се у кући родитеља његове супруге.

"Мајка дјечака је одавдје. Све се десило у кући њених родитеља. Колико знам, и она је докторка. Живе у Вршцу, али повремено долазе у Банатски Карловац", испричао је познаник брачног пара Илић за Телеграф.

Додаје да је убијени хирург имао ћерку из првог брака, док са супругом није имао заједничку дјецу.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Србија

Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

"Познавао сам мајку дечака и Александра из виђења, а прије мјесец дана био сам код њих на једној прослави. Тада сам први пут упознао хирурга. Дјечак је био веома ћутљив. Требало је да упише средњу школу, питао сам га шта планира, али није много одговарао. Сјећам се да сам тада рекао дјевојци да ми дјелује некако чудно, а она ми је одговорила да је само повучен. Очигледно је свашта држао у себи. Послије само мјесец дана унесрећио је двије породице - своју и хирургову", испричао је саговорник.

Мјештанин није желио да говори пред камером нити да буде снимљен, наводећи да породицу лично познаје.

Подсјетимо, др Александар Илић са тешким повредама најприје је превезен у Дом здравља, одакле је хитно транспортован у болницу. Упркос напорима љекара да му спасу живот, подлегао је задобијеним повредама.

Александар Илић

Србија

Убиство у породичној кући: Ово је убијени хирург у Банатским Карловцима

Полиција привела учеснике догађаја

Припадници Полицијске управе у Панчеву брзо су реаговали, изашли на лице мјеста и привели све учеснике догађаја.

О случају је обавијештено надлежно Више јавно тужилаштво, које руководи истрагом. Све околности трагедије, као и мотиви који су јој претходили, биће утврђени даљом истрагом.

Полиција Србија

Србија

Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убијен Александар Илић

Убиство

Убиство Банатски Карловци

Хирург

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Тадић: Ипак граница постоји

Република Српска

Тадић: Ипак граница постоји

4 ч

9
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

5 ч

5
Мркоњић Град

Република Српска

Мркоњић Град чува сјећање: Сутра Илиндан и Дан бригаде, у уторак централно обиљежавање "Олује"

7 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Из буџетских средстава финансирају се пројекти у 59 јединица локалне самоуправе

17 ч

0

  • Најновије

16

03

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

15

50

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

15

48

Додик објавио снимак бербе: Шљива је симбол српства

15

37

Скоро 200.000 људи се вратило кући након пожара у Француској

15

32

Чудо на Викторијином језеру: На овом острву живи чак 500 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима