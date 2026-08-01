Необичан призор на Вису: Стадо коза дивљало на плажи

Аутор:АТВ редакција
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Необичан призор забиљежен је у једној ували на отоку Вису, гдје се стадо коза и јараца спустило са стрмих литица до саме обале.
На снимку који је објавио специјализовани ловачки портал Пучког отвореног училишта Цапреолус види се како се животиње, предвођене јарцем великих рогова, једна за другом спуштају са стрмих литица и прелазе преко плаже.
Србија
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете
Није познато да ли су се само кретале уобичајеном рутом или су се обали приближиле у потрази за водом.
Видео погледајте ОВДЈЕ.
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