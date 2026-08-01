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Необичан призор на Вису: Стадо коза дивљало на плажи

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 12:44

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Призор забиљежен је у једној ували на отоку Вису, гд‌је се стадо коза и јараца спустило са стрмих литица до саме обале.
Фото: POU Capreolus / Screenshot

Необичан призор забиљежен је у једној ували на отоку Вису, гд‌је се стадо коза и јараца спустило са стрмих литица до саме обале.

На снимку који је објавио специјализовани ловачки портал Пучког отвореног училишта Цапреолус види се како се животиње, предвођене јарцем великих рогова, једна за другом спуштају са стрмих литица и прелазе преко плаже.

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Видео погледајте ОВДЈЕ.

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Тагови :

Плажа

козе

Хрватска

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