УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак стравичног удеса у ком су погинули трудница и дијете

Аутор:АТВ редакција
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Сигурносне камере забиљежиле су тренутак трагедије на пружном прелазу између Оџака и Лалића. Снимак потврђује да је рампа била спуштена, али да је аутомобил покушао да је заобиђе преласком у супротну траку.
Нови, изузетно потресни детаљи излазе на видјело након тешке саобраћајне несреће у којој су живот изгубили двадесетседмогодишња В. С. и њен трогодишњи син, док је несрећна жена била у седмом мјесецу трудноће.
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Иако су се у првим сатима истраге провјеравале све околности, најновији видео-снимак расвијетлио је тачан слијед догађаја непосредно прије самог удара.
На снимку са сигурносних камера јасно се види тренутак када се рампа на пружном прелазу спушта, правовремено дајући сигнализацију да стиже воз. Међутим, само неколико секунди након што се рампа потпуно спустила, на прелаз стиже бијели аутомобил којим је управљала В. С.
Нити успоравајући нити се заустављајући пред спуштеним браником, возило скреће у траку намијењену за кретање из супротног смјера како би заобишло рампу. У тренутку када је аутомобил избио на саме шине, на њега је у пуном налету налетио путнички воз.
Од силине ударца, воз је смрскани аутомобил гурао више од сто метара дуж колосијека прије него што је успио да се потпуно заустави. Узнемиирујући видео-снимак можете погледати ОВДЈЕ.
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Љекари Хитне помоћи и ватрогасци-спасиоци, који су морали да сијеку лим како би дошли до путника, могли су само да констатују смрт мајке и дјетета. Трогодишњи дјечак је у тренутку несреће био у дјечијем сједишту, док је настрадала жена тог јутра кренула на редован гинеколошки преглед. Породица је очекивала дјевојчицу, а једина срећа у великој несрећи јесте што њихово најмлађе дијете (1,5 година) тог јутра није било у аутомобилу.
Надлежно Основно јавно тужилаштво у Сомбору и припадници полиције изузели су поменуте видео-записе и обавили детаљан увиђај. Тијела настрадалих упућена су на обдукцију, а истрага и даље траје како би се утврдило шта је навело возача на овако ризичан потез и да ли је евентуално дошло до изненадног здравственог проблема или техничког квара на возилу.
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