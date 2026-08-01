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Серија потреса погодила Италију: Повријеђена 21 особа

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 12:32

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Аутомобил затрпан камењен након снажно земољотреса у Италији.
Фото: tuttonapolinet/Instagram/Screenshot

Серија накнадних потреса погодила је ноћас област око Напуља након најјачег земљотреса у тој регији у посљедњих 40 година, саопштио је Национални институт за геофизику и вулканологију.

Институт је забиљежио накнадне потресе након синоћњег земљотреса магнитуде 4,7 степени Рихтерове скале, укључујући један магнитуде 3,8.

Епицентар земљотреса био је у Флегрејским пољима, вулкански активној области западно од Напуља.

Власти су саопштиле да је од синоћ 21 особа повријеђена широм регије.

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Главни земљотрес и потреси који су услиједили најјаче су се осјетили у градовима око Флегрејских поља, али је тло подрхтагало и у Напуљу и на оближњим острвима Искија и Процида.

Многи уплашени становници провели су ноћ на отвореном. У неким погођеним областима нестала је електрична енергија, пренијела је агенција ДПА.

Већина недавних потреса била је релативно слаба, али растућа сеизмичка активност навела је италијанску Владу прошле године да усвоји нове хитне мјере и планове евакуације за стотине хиљада људи који живе у тој области.

(СРНА)

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Тагови :

Италија

Земљотрес

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