Серија потреса погодила Италију: Повријеђена 21 особа

Аутор:АТВ редакција
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Серија накнадних потреса погодила је ноћас област око Напуља након најјачег земљотреса у тој регији у посљедњих 40 година, саопштио је Национални институт за геофизику и вулканологију.
Институт је забиљежио накнадне потресе након синоћњег земљотреса магнитуде 4,7 степени Рихтерове скале, укључујући један магнитуде 3,8.
Епицентар земљотреса био је у Флегрејским пољима, вулкански активној области западно од Напуља.
Власти су саопштиле да је од синоћ 21 особа повријеђена широм регије.
Градови и општине
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Главни земљотрес и потреси који су услиједили најјаче су се осјетили у градовима око Флегрејских поља, али је тло подрхтагало и у Напуљу и на оближњим острвима Искија и Процида.
Многи уплашени становници провели су ноћ на отвореном. У неким погођеним областима нестала је електрична енергија, пренијела је агенција ДПА.
A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026
Већина недавних потреса била је релативно слаба, али растућа сеизмичка активност навела је италијанску Владу прошле године да усвоји нове хитне мјере и планове евакуације за стотине хиљада људи који живе у тој области.
(СРНА)
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