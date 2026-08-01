Лидери ЕУ затражили мјере због прилива миграната у Сеуту

Аутор:АТВ редакција
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Већина лидера ЕУ у писму Европској комисији изразило је озбиљну забринутост због масовног прилива миграната на шпанску сјеверноафричку територију Сеуту и позвала блок да предузме мјере за заштиту своје спољне границе.
Писмо, које је објавила Влада Италије, потписале су 22 од 27 чланица ЕУ, преноси агенција ДПА.
"Не можемо дозволити да неконтролисани масовни прелази, инструментализација миграције или друге хибридне пријетње стварају перцепцију да је могућ нелегалан улазак у ЕУ и да нелегалан улазак миграната може да се претвори у легалан боравак", наводи се у писму.
Република Српска
У августу и септембру се очекује масовно враћање возача са граница ЕУ
Лидери ЕУ су додали да би таква перцепција охрабрила даље покушаје, поткопала повјерење у заједничку миграциону политику и имала посљедице за све чланице.
Око 50.000 миграната ушло је до петка из Марока у Сеуту, територију која има око 85.000 становника.
Најмање 67 људи погинуло је у покушају да стигне до Сеуте.
(СРНА)
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