Шта обавезно урадити у башти током августа

Аутор:АТВ редакција
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Август је мјесец када башта показује резултате свог рада који смо у њу уложили од прољећа.
Поврће сазријева, беремо плодове, али истовремено, врући дани захтијевају посебну његу биљака. У августу такође почињу припреме за јесењу сезону.
Август је најпрометнији мјесец у врту. Парадајз, паприка, краставци, тиквице и грах сазријевају готово сваки дан, тако да је редовна берба један од најважнијих задатака.
Код тиквица је најбоље брати нешто мање. Ако их предуго оставите на биљци, она ће почети улагати више енергије у један велики плод, а мање у нове цвјетове. Исто важи и за краставце, гдје редовно брање подстиче даљи раст.
Здравље
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Код парадајза, искусни вртлари често уклањају доње листове који додирују тло у аугусту, јер то побољшава прозраченост биљке и смањује могућност развоја болести. Код високих сорти могу уклонити и врх биљке како би усмјерили енергију у сазријевање већ формираних плодова. Како савјетује британска вртларска организација Royal Horticultural Society, аугуст је добро вријеме за редовно уклањање непотребног лишћа и изданака с неког поврћа, јер то побољшава зрење и смањује проблеме с болестима.
Август је често најтоплији и најсушнији мјесец у години, тако да је правилно залијевање један од кључних задатака у врту. Највећа грешка је често плитко свакодневно залијевање, које оставља воду само на површини тла.
Боља метода је чешће залијевање, јер то омогућава води да продре дубље и подстакне коријење да расте према доље. Најбоље вријеме за залијевање је рано ујутро или навечер, када је испаравање мање.
Биљке с великим листовима и плодовима, попут парадајза, краставаца, тиквица и паприка, посебно су осјетљиве. Недостатак воде брзо показују кроз увело лишће или испуцале плодове, преноси Кликс.
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