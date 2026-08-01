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Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 15:50

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Полиција у Младеновцу у петак је ухапсила М. Ђ. (49) због сумње да је извршио кривично дјело полно узнемиравање.

Према сазнањима, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.

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Сумња се да је М. Ђ. у аутобусу полно узнемиравао малољетну И. П., којој је упућивао вулгарне коментаре и гестикулацијом показивао шта би, према његовим ријечима, требало да му ради.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Полно узнемиравање

Младеновац

хапшење

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