Мазалица: Српска ће имати одговор на правно насиље Бећировића и Фоче

Аутор:АТВ редакција
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Право вета није привилегија Републике Српске, него један од темеља Дејтонског мировног споразума, нагласио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Мазалица је подсјетио да је договорено још 26. септембра 1995. у Њујорку, прије самог Дејтона, као гаранција да ниједан конститутивни народ неће бити прегласан у питањима која сматра виталним.
"Ко релативизује то право, не релативизује само један члан Устава, већ један од темељних компромиса који је омогућио мир у БиХ. И не само то. То је био услов да се сједне за сто и да се прича о мировном споразуму и Уставу", указао је Мазалица.
Он је нагласио да је право вета "старије" и од Устава и од Уставног суда БиХ.
"Ми сада видимо игнорисање одлуке Народне скупштине Републике Српске и то није само напад на уставни поредак, то је напад на саме темеље једне државе", рекао је Мазалица за Срну, подсјетивши да је Народна скупштина Српске подржала вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
На питање како се борити против тога ако друге институције буду подржавале овакво безакоње у Комисији, посебно након што је члан Комисије из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић у петак, путем службе финансија Комисије, обавијештена да је наложено њено ретроактивно одјављивање из институције, као и одјављивање још једног члана Комисије из Федерације БиХ Фарука Капиџића, Мазалица је истакао да је посебно важно у овом тренутку да је генерални секретар Предсједништва БиХ јасно обавијестио Комисију да одлука о именовању нових чланова није ступила на снагу и да не производи правно дејство, те да не може бити основ за било какво поступање Комисије.
"То није политички став, него став Генералног секретаријата Предсједништва. Нажалост, бошњачку политику данас представљају људи који не разумију далекосежност оваквих одлука. Само пољуљано повјерење је корак назад у изградњи и функционисању институција, а то немамо већ одавно. Ово што видимо код Бећировића и Мирзаха Фоче је остатак колонијалног и империјалног насиља које у њиховим главама не омогућава да разумију демократску државу, институције и политички консензус", рекао је Мазалица.
Они мисле, указао је он, да ће им нешто проћи "на силу", али нека буду сигурни да ће Република Српска имати одговор на њихове поступке, преноси Срна.
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