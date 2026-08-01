Потврђена три случаја бруцелозе код људи

Аутор:АТВ редакција
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У Херцегбосанском кантону регистрована су три нова случаја заразе бруцелозом код људи, чиме је након дугог периода без забиљежених обољелих поново активирана епидемиолошка узбуна. Зараза је током јула потврђена код двије особе из Дрвара и једне из Ливна.
Уз хумане случајеве, болест се проширила и међу сточним фондом широм кантона.
Током 2026. године потврдно је тестирано и нешкодљиво уклоњено укупно 72 заражене животиње, односно 32 говеда и 40 оваца. Присутност бруцелозе службено је забиљежена на подручју општина Гламоч, Купрес, Дрвар те Томиславград.
Надлежне службе као главни узрок ширења заразе истичу нелегалну номадску испашу стоке која пристиже из других крајева. Ради сузбијања ових активности, инспекцијски органи спроводе појачане контроле на терену у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Шумарскопривредним друштвом.
Сцена
Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош
Сточари чије су животиње морале бити уклоњене имају право на одштету, под условом да посједују уредну документацију о претходно спроведеним обавезним ветеринарским мјерама.
Бруцелоза је заразна зооноза коју узрокују бактерије из рода Brucella. Људи се најчешће заразе конзумацијом непастеризованог млијека и млијечних производа или директним контактом са зараженим животињама и њиховим ткивима, што представља посебан ризик за сточаре, ветеринаре и раднике у кланицама.
Симптоми код људи укључују таласасту грозницу, односно дуготрајну повишену температуру, ноћно знојење те интензивне болове у мишићима и зглобовима.
Лијечење се спроводи дуготрајном комбинацијом антибиотика, док превентивне мјере обухватају пастеризацију млијечних производа, вакцинацију и надзор стоке те употребу заштитне опреме при раду са животињама, преноси Јабука.тв.
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Сцена
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