Logo

Потврђена три случаја бруцелозе код људи

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:36

Коментари:

0
овце стадо животиње
Фото: Pexel/ Mustafa Akın

У Херцегбосанском кантону регистрована су три нова случаја заразе бруцелозом код људи, чиме је након дугог периода без забиљежених обољелих поново активирана епидемиолошка узбуна. Зараза је током јула потврђена код двије особе из Дрвара и једне из Ливна.

Уз хумане случајеве, болест се проширила и међу сточним фондом широм кантона.

Током 2026. године потврдно је тестирано и нешкодљиво уклоњено укупно 72 заражене животиње, односно 32 говеда и 40 оваца. Присутност бруцелозе службено је забиљежена на подручју општина Гламоч, Купрес, Дрвар те Томиславград.

Надлежне службе као главни узрок ширења заразе истичу нелегалну номадску испашу стоке која пристиже из других крајева. Ради сузбијања ових активности, инспекцијски органи спроводе појачане контроле на терену у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Шумарскопривредним друштвом.

Саша Матић

Сцена

Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош

Сточари чије су животиње морале бити уклоњене имају право на одштету, под условом да посједују уредну документацију о претходно спроведеним обавезним ветеринарским мјерама.

Бруцелоза је заразна зооноза коју узрокују бактерије из рода Brucella. Људи се најчешће заразе конзумацијом непастеризованог млијека и млијечних производа или директним контактом са зараженим животињама и њиховим ткивима, што представља посебан ризик за сточаре, ветеринаре и раднике у кланицама.

Симптоми код људи укључују таласасту грозницу, односно дуготрајну повишену температуру, ноћно знојење те интензивне болове у мишићима и зглобовима.

Лијечење се спроводи дуготрајном комбинацијом антибиотика, док превентивне мјере обухватају пастеризацију млијечних производа, вакцинацију и надзор стоке те употребу заштитне опреме при раду са животињама, преноси Јабука.тв.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бруцелоза

Ливно

Дрвар

симптоми

Коментари (0)

Прочитајте више

Пјевач Саша Матић у карираном сакоу и браон кошуљи гостује у емисији.

Сцена

Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош

3 ч

0
Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Економија

Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

3 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Регион

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

4 ч

0

Више из рубрике

Сунце

Друштво

Метеоролози најављују паклену недјељу: Температура до 42 степена

5 ч

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Друштво

Преживјели планинари са Елбруса стигли у БиХ

6 ч

0
Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан

Друштво

Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан

7 ч

3
На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила,

Друштво

Километарске колоне: Колапс на граничном прелазу Ситница–Зупци

9 ч

0

  • Најновије

20

06

Додик: Српско страдање у "Олуји" не смије бити заборављено

19

53

Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

19

41

Десето јубиларно дружење Марковића "Заједно у родном крају"

19

34

Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

19

25

Бањалука за развој пољопривреде и села издвојила 1,7 милиона марака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима