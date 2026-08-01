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Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:21

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Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду
Фото: Unsplash

Холандски технолошки гигант АСМЛ, кључни играч у глобалној индустрији полупроводника и једини свјетски произвођач напредних ЕУВ литографских машина, одлучио се на несвакидашњи корак како би задржао своје стручњаке.

Компанија је најавила да ће запосленима исплатити бонусе у износу до 20.000 евра уколико остану у фирми до 2030. године.

Ова стратегија долази у тренутку када се глобална трка за талентима у области високе технологије и производње чипова драстично заоштрава, а АСМЛ жели да осигура стабилност своје радне снаге током кључне фазе раста.

Према интерним информацијама, право на овај дугорочни бонус оствариће хиљаде запослених, прије свега инжењери и технички стручњаци чија је експертиза незамјењива. План је осмишљен тако да се бонус исплаћује у фазама или као једнократна сума на крају дефинисаног периода, под условом да запослени не напусте компанију прије 2030. године.

АСМЛ се већ неко вријеме суочава са притиском конкуренције, али и са политичким и логистичким изазовима. С обзиром на то да обука нових кадрова за рад на екстремно сложеним системима за производњу чипова траје годинама и кошта стотине хиљада евра, компанији је далеко исплативије да финансијски мотивише постојеће раднике него да тражи и обучава нове.

Поред задржавања радника, АСМЛ води и ширу битку са домаћим пословним окружењем у Холандији. Компанија је раније изразила незадовољство због строгих имиграционих правила и најава укидања пореских олакшица за стране стручњаке, што је покренуло спекулације о потенцијалном ширењу или чак пресељењу дијела пословања ван матичне земље.

Као одговор на то, холандска влада је покренула план под називом Операција Бетовен, вриједан 2,5 милијарди евра, намијењен побољшању инфраструктуре и услова пословања у регији Ајндховена, како би задржала АСМЛ у земљи.

Обећани бонуси од 20.000 евра јасна су порука менаџмента да рачунају на дугорочну стабилност и да су спремни да уложе директно у људе који покрећу најважнију технолошку компанију у Европи, преноси Српскаинфо.

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Тагови :

АСМЛ

Радници

економија

посао

технологија

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