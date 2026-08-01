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МУП издао хитно упозорење за возаче: Наредна три дана на снази посебан режим

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:20

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Поводом обиљежавања Дана сјећања, министар унутрашњих послова Републике Српске донио је наредбу о забрани саобраћаја за возила преко 3,5 тона и превоз опасних материја у наредна три дана на више праваца.

Забрана се односи на сва моторна возила преко 3,5 тона укупне масе, осим за теретна возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања овог историјског догађаја од републичког значаја.

Сутра ће од 14 до 22 часа на снази бити забрана саобраћаја за сва моторна возила преко 3,5 тона на дионици магистралног пута од ентитетске границе (Велечево) до Језера, те регионалног пута од Чађавице до Српских Топлица, саопштено је из МУП-а Српске.

У понедјељак, 3. августа, забрана ће од 8 до 17 часова бити на снази на дионици магистралног пута ентитетска граница (Велечево) – Језеро и дионици регионалног пута Језеро – Шипово – ентитетска граница (Ново Село).

Превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз противградних ракета за потребе Јавног предузећа "Противградна превентива Републике Српске", биће на снази и у уторак, 4. августа, од 12 до 24 часа на дионици магистралног пута ентитетска граница (Велечево) – Језеро, магистралном путу Бањалука – Црна Ријека, дионици регионалног пута Језеро – Шипово – ентитетска граница (Ново Село), те регионалном путу Мркоњић Град – Црна Ријека.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Дан сјећања

Посебан режим саобраћаја Српска

Забрана саобраћаја МУП РС

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