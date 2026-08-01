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Додик и Вучић сутра у манастиру Рмањ са епископом Сергијем

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:55

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Манастир Рмањ у Мартин Броду
Фото: Screenshot/Instagram

Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик састаће су сутра у манастиру Рмањ са Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем, најављено је из Епархије.

Из Епархије су навели да је Вучић свесрдним залагањем учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој историјској обнови манастира Рмањ, који је освештан 2024. године.

Манастир Рмањ у Мартин Броду, посвећен Светом Николају Мирликијском, подигнут је 1443. године.

Од 1566. године сједиште Дабробосанске епископије /митрополије/ налазило се у Рмњу, гдје је било више од једног вијека.

Током своје бурне историје више пута је рушени паљен, а крајем рата је девастиран.

Његова светост патријарх српски Порфирије у септембру 2024. године освештао је новообновљени манастирски храм Светог Николаја Чудотворца.

Манастир Рмањ, налази се налази на тромеђи Лике, Далмације и Босне, и више од 580 година чува од заборава историју и културу српског народа.

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Подијели:

Тагови :

Манастир Рмањ

Александар Вучић

Милорад Додик

Епископ Сергије

Република Српска

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