Додик и Вучић сутра у манастиру Рмањ са епископом Сергијем

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик састаће су сутра у манастиру Рмањ са Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем, најављено је из Епархије.
Из Епархије су навели да је Вучић свесрдним залагањем учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој историјској обнови манастира Рмањ, који је освештан 2024. године.
Манастир Рмањ у Мартин Броду, посвећен Светом Николају Мирликијском, подигнут је 1443. године.
Од 1566. године сједиште Дабробосанске епископије /митрополије/ налазило се у Рмњу, гдје је било више од једног вијека.
Током своје бурне историје више пута је рушени паљен, а крајем рата је девастиран.
Његова светост патријарх српски Порфирије у септембру 2024. године освештао је новообновљени манастирски храм Светог Николаја Чудотворца.
Манастир Рмањ, налази се налази на тромеђи Лике, Далмације и Босне, и више од 580 година чува од заборава историју и културу српског народа.
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