Ове шишке су нови хит љета: Изгледају лежерно, лицу дају њежност и волумен

Аутор:АТВ редакција
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Легендарне "завјеса" шишке одлазе у заборав, бар привремено.
Лагане су и не оптерећују лице, а тренд је представила пјевачица Камила Кабељо.
Овакве шишке лакше подносе љетњу влагу и представљају одличан прелаз ка јесењим фризурама.
Ако сте мислили да су шишке резервисане за хладније дане, нови тренд доказује супротно.
Овог љета све више жена бира такозване "облак" шишке - лагане, прозрачне и благо разбарушене шишке које изгледају природно, лако се стилизују и одлично подносе љетње врућине и влагу. Тренд је привукао велику пажњу након што је пјевачица Камила Кабељо показала нову верзију својих препознатљивих завјеса-шишки.
За њен нови изглед заслужан је познати фризер Димитрис Ђанетос, који је желио да класичне завјеса-шишке учини модернијим и практичнијим.
Главна разлика је у томе што су облак шишке тање, ваздушастије, благо прозирне и сежу до средине капака, због чега лицу дају мекши и опуштенији изглед.
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За разлику од густих шишки које захтјевају често обликовање, овај стил оставља утисак ненаметљиве, лежерне елеганције. Шишке се природно стапају са остатком фризуре, док асиметрични слојеви и лагана текстура стварају ефекат покрета и волумена.
Одлично се уклапају уз дужу косу и фризуре са раздјељком на средини, а посебно ласкају особама које желе да уоквире лице без превише густе или тешке форме. Истовремено представљају практично рјешење током љета, јер их је лакше одржавати чак и када је ваздух влажан.
Стручњаци сматрају да ће управо овај стил бити један од највећих трендова и током јесени, јер представља одличан прелаз између опуштених љетњих и елегантнијих јесењих фризура преноси Лепа и срећна.
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