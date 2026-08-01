Logo

Ове шишке су нови хит љета: Изгледају лежерно, лицу дају њежност и волумен

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:19

Коментари:

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.
Фото: Pexels

Легендарне "завјеса" шишке одлазе у заборав, бар привремено.

Лагане су и не оптерећују лице, а тренд је представила пјевачица Камила Кабељо.

Овакве шишке лакше подносе љетњу влагу и представљају одличан прелаз ка јесењим фризурама.

Ако сте мислили да су шишке резервисане за хладније дане, нови тренд доказује супротно.

Овог љета све више жена бира такозване "облак" шишке - лагане, прозрачне и благо разбарушене шишке које изгледају природно, лако се стилизују и одлично подносе љетње врућине и влагу. Тренд је привукао велику пажњу након што је пјевачица Камила Кабељо показала нову верзију својих препознатљивих завјеса-шишки.

За њен нови изглед заслужан је познати фризер Димитрис Ђанетос, који је желио да класичне завјеса-шишке учини модернијим и практичнијим.

Главна разлика је у томе што су облак шишке тање, ваздушастије, благо прозирне и сежу до средине капака, због чега лицу дају мекши и опуштенији изглед.

Фризер, коса

Савјети

Када је боље прати косу - ујутру или увече?

За разлику од густих шишки које захтјевају често обликовање, овај стил оставља утисак ненаметљиве, лежерне елеганције. Шишке се природно стапају са остатком фризуре, док асиметрични слојеви и лагана текстура стварају ефекат покрета и волумена.

Одлично се уклапају уз дужу косу и фризуре са разд‌јељком на средини, а посебно ласкају особама које желе да уоквире лице без превише густе или тешке форме. Истовремено представљају практично рјешење током љета, јер их је лакше одржавати чак и када је ваздух влажан.

Стручњаци сматрају да ће управо овај стил бити један од највећих трендова и током јесени, јер представља одличан прелаз између опуштених љетњих и елегантнијих јесењих фризура преноси Лепа и срећна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коса

фризер

мода

мода љето 2026.

Коментари (0)

Прочитајте више

Путници на аеродрому.

Регион

Паника на аеродрому у Хрватској, сви летови отказани

1 ч

0
Мигранти чекају да се продавница отвори како би купили храну након преласка из Марока у шпанску енклаву Сеута, у петак, 31. јула 2026. године.

Свијет

Хитан састанак министара ЕУ због мигрантске кризе у Сеути

1 ч

0
Манастир Рмањ у Мартин Броду

Градови и општине

Додик и Вучић сутра у манастиру Рмањ са епископом Сергијем

2 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран о злочину у Шушњару: Сјећањем показујемо одговорност према прецима

2 ч

9

Више из рубрике

Избор каубојских шешира изложених у продавници.

Стил

Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

2 д

0
Жена носи златну свилену сукњу.

Стил

Вратила се у моду: Сукња која сакрива вишак килограма

1 седм

0
Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже

Стил

Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже

1 седм

0
Ова боја ноктију поново је најпожељнији избор

Стил

Ова боја ноктију поново је најпожељнији избор

1 седм

0

  • Најновије

20

06

Додик: Српско страдање у "Олуји" не смије бити заборављено

19

53

Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

19

41

Десето јубиларно дружење Марковића "Заједно у родном крају"

19

34

Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

19

25

Бањалука за развој пољопривреде и села издвојила 1,7 милиона марака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима