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Бањалука за развој пољопривреде и села издвојила 1,7 милиона марака

Аутор:

Теодора Беговић
01.08.2026 19:25

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Пластеник, иза којег се налази шума
Фото: АТВ

Право на подстицаје имају физичка и правна лица која се баве пољопривредном производњом на подручју Бањалуке и испуњавају све услове прописане правилником.

Подстицајне мјере обухватају набавку сјемена и минералног ђубрива за регистроване и нерегистроване произвођаче, опрему, реконструкцију или изградњу објеката за анималну и биљну производњу, те набавку крупне и ситне механизације.

„Оно што је јако битно рећи јесте да смо ове године увели нове подстицајне политике којима ћемо помоћи пољопривредним произвођачима, а то су: премије за систем крава–теле и систем овца-коза. Такође, постоји помоћ приликом ветеринарских услуга. Јако је битно рећи да имамо помоћ мљекарима у износу до 0,10 КМ по литри млијека”, рекао је директор Центра за развој пољопривреде и села Бањалука Бојан Пећанец.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске већ годинама подстиче развој органске пољопривреде. Укључивање органске производње у подстицаје Центра за развој пољопривреде и села допринијеће бржем развоју органске пољопривреде на подручју Бањалуке.

„Мој савјет произвођачима, поготово оним мањим који немају баш велике површине, јесте да се што више укључе у органску производњу јер то стварно има доста бенефита не само што се тиче подстицаја који су велики од стране министарства и Центра за развој пољопривреде и села, већ због тога што би на тај начин наше становништво јело здраву храну и не би се тровало пестицидима”, истакао је Бојан Кецман из Ресора за пружање стручних услуга у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Невенко Гранолић, на чију иницијативу је органска производња обухваћена подстицајима, већ годинама уназад улаже у органску производњу, а своје производе продаје, осим у Српској, и у европским земљама.

„Важно је, јер без тих подстицаја и на републичком и на локалном нивоу пољопривредна производња не само органска, него свака не би имала смисла и не би могла да опстане на тржишту. Органска поготово, јер имате доста мање приносе у односу на друге производње. Што се тиче комерцијалне производње, она дефинитивно више нема смисла јер конкуренција из Албаније и Турске има прениске цијене и ми не можемо водити утакмицу са тим цијенама”, изјавио је представник Пољопривредне задруге „Агро невен” Невенко Гранолић.

Привреди Српске је неопходно да се у домаћу производњу више улаже, а за то је потребан скоро дупло већи буџет који ће се, надају се из Центра за развој пољопривреде и села, обезбиједити наредне године.

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Тагови :

Бањалука

Подстицаји

Пољопривреда

Пољопривредници

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