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Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

Аутор:

Сања Трифковић
01.08.2026 19:34

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Сунцокрети
Фото: АТВ

Ових дана на семберским њивама све се чешће може видјети сунцокрет. Неки су ове године посијали ову културу први пут, а судећи према стању биљака, сигурно је да ће се за њу опредјељивати све више пољопривредника.

Климатске промјене и све чешће суше почеле су да мијењају и избор култура на семберским њивама. Ове године све су чешћа поља под сунцокретом. Ријеч је о меркантилном сунцокрету који је исплативија алтернатива. У Магнојевићу код Бијељине неки пољопривредници су се одлучили да сунцокрет посију по први пут.

„Сунцокрет је мало отпорнији на сушу, па да покушамо. Оно што је добро код сунцокрета јесте то што имамо фирму овдје у близини, у Брчко дистрикту - ’Бимал’, који је јако коректан са цијеном и са плаћањем. Значи, сигурно је продат, барем су таква искуства људи посљедњих година. Тако да смо покушали да видимо како успијева на овим просторима. Па ево, видите и сами, за почетак не изгледа тако лоше, а и ми смо почетници, први пут нам је, па видјећемо на јесен, у септембру када буде вршај, каква је ситуација”, рекао је Слободан Петрић из Магнојевића.

Биљка је ово која лакше подноси сушу и која није захтјевна за узгој јер тражи мање ђубрива и прихране, те изискује једно или два третирања против корова. Као таква, све је примамљивија за пољопривреднике.

„Сунцокрет апсолутно има мјесто у плодореду као окопавани. Поред сунцокрета ту треба гледати да се уврсти још нека култура, уљана репица као озима, па чак и соја. Она има исти проблем као кукуруз, исто не трпи сушу, али сунцокрет је она култура која је отпорнија на сушу. Сунцокрет развија јако дубок коријен, посебно када је земљиште дубоко, лако и пропусно, те се у таквим условима добро укорјењава и црпи резерве влаге из доњих хоризоната”, казао је дипломирани инжењер пољопривреде Стеван Месаровић.

Отпорност на сушу, сигуран откуп и од старта дефинисана цијена сигурно ће и у годинама које долазе учинити сунцокрет све чешћим избором семберских пољопривредника.

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Тагови :

Сунцокрет

Пољопривреда

Семберија

Пољопривредници

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