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Додик: Српско страдање у "Олуји" не смије бити заборављено

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 20:06

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Предсједник Милорад Додик поручио је вечерас да се не смију заборавити злочини почињени над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске у хрватско-муслиманском погрому 1995. године.

Додик је позвао све Србе да у уторак, 4. августа, у Мркоњић Граду заједно са руководством Српске и Србије, те Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем присуствује обиљежавању Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Олуја" 1995. године.

Навео је да ће у Мркоњић Граду бити одата почаст за 1.900 страдалих у тој акцији у Републици Српској Крајини и Републици Српској, међу којима су жене и дјеца.

"То је озбиљан губитак за народ и зато позивам све да се придруже обиљежавању у Мркоњић Граду", рекао је Додик и указао и на српска страдања током Другог свјетског рата.

Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.

Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година - што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.

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Тагови :

Операција Олуја

Хрватска

Одбрамбено-отаџбински рат

Милорад Додик

Злочин над Србима

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