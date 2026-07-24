Вратила се у моду: Сукња која сакрива вишак килограма

Аутор:АТВ редакција
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Својим специфичним кројем, лала сукња има супермоћ да сакрије вишак килограма и да се прилагоди свакој фигури. Сада је добила потпуно нови, модернизовани изглед.
Најчешће ствари не постају трендови у истом облику у којем су биле популарне прије десет или двадесет година. Дизајнери се обично држе побједничке идеје и редизајнирају све остало.
У двије хиљаде двадесет шестој години, сукња лала кроја доживљава управо Такав модернизовани повратак. Након дуге владавине балон сукњи и изузетно минималистичких дизајна, вратила се у моду, али у потпуно другачијој интерпретацији.
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Ако вас ријечи "сукња лала" одмах подсјете на моду раних двије хиљаде десетих година, вријеме је да заборавите ту слику. Тада су такве стилове често карактерисали прекомјерни волумен, сложени набори и драпирање, због чега су кукови изгледали шире него што су заправо били.
Данас су дизајнери сачували само суштину те силуете – прелепу архитектуру. Модерна лала сукња има много мекши изглед: волумен долази од самог кроја, а не од мноштва декоративних детаља, због чега фигура дјелује издуженије и извајаније.
Зато је овај стил поново почео да се појављује на модним пистама. Колекције познатих модних кућа за јесен и зиму двије хиљаде двадесет шесте и двије хиљаде двадесет седме године представиле су сличне сукње – са глатком, заобљеном силуетом, дефинисаним струком и минималистичким стилом.
Дизајнери су задржали једноставан изглед и упарили их са уским ролкама, корсетима и основним горњим дијелом, дозвољавајући да сама сукња буде главни фокус.
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На први поглед, овај крој може дјеловати неласкаво, али заправо помаже у исправљању пропорција. Каиш наглашава струк, меки волумен око кукова заглађује силуету, а благо сужен руб наглашава витке чланке и спречава општи изглед гломазности. Ови детаљи стварају ефекат пјешчаног сата, без потребе за стезањем одјеће или компликованим техникама стилизовања.
Модерна сукња у облику лале не мора нужно изгледати елегантно. Док се некада чешће комбиновала са вечерњом или пословном одјећом, уским јакнама и класичним ципелама са високом петом, данас лако постаје дио свакодневне гардеробе.
Носи се са једноставним мајицама без рукава, плетеним топовима, лаганим виндјакнама, па чак и опуштеним дуксерицама. Контраст између волуминозног доњег дијела и једноставног горњег дијела чини изглед много савременијим.
Наравно, материјал овдје игра одлучујућу улогу. Тешки памук, тафт, сатен, вуна за одијела или модерне мјешавине најбоље држе облик. То су тканине које стварају ту заобљену силуету која подсјећа на цвјетни пупољак. Међутим, материјали који су превише танки и мекани рједко постижу жељени ефекат – умјесто да створе лијеп облик, они се једноставно скупљају у непотребне наборе.
Када је у питању дужина, данас нема ограничавања. Мини сукње изгледају свјеже и савршено се слажу са високим чизмама или балетанкама, миди сукње остају најсвестранија опција за скоро сваку прилику, а макси сукње постепено постају нова алтернатива традиционалној равној сукњи. Све зависи од тога колико смјелу силуету желите и који стил одговара вашој висини.
Стилизовање је такође прилично једноставно. Најсигурнији избор су комади који истичу струк или га барем не скривају у потпуности. То могу бити уски дуги рукави, бодији, кошуље увучене у струк или један од највећих трендова сезоне – уска јакна.
Она одржава облик силуете и додаје још више стила изгледу. А ако тражите опуштенији осјећај, испробајте кратку бомбер јакну, дуксерицу или равну јакну која се завршава одмах изнад кукова.
И запамтите: није свака сукња у облику лале аутоматски модерна. Ако стил подсјећа на оне популарне прије неколико деценија, са великим наборима, тешким драпирањем и сложеним обмотавањем, најбоље је потражити модернију алтернативу. Данас дизајнери наглашавају чисту, минималистичку и архитектонску силуету, гдје се волумен не ствара украсима, већ самим кројем, преноси Стил.
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