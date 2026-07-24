Фотографије тешког удеса код Бањалуке, интервенисали ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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У Сарачици код Бањалуке синоћ се догодио се тежак удес, а на лицу мјеста сем полиције били су и ватрогасци и Хитна помоћ.
У незгоди је један аутомобил завршио у каналу поред пута.
Како су навели ватрогасци у објави на Фејсбуку, удес се десио у 20.32.
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Тешка несрећа у Бањалуци: Два возила Хитне помоћи и ватрогасци на мјесту несреће
Како се може видјети на фотографији, једна особа је повријеђена због чега је интервенисала Хитна помоћ.
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