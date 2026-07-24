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Фотографије тешког удеса код Бањалуке, интервенисали ватрогасци

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:15

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ежак удес десио се 23. јула, у Сарачици код Бањалуке, а на лицу мјеста сем полиције били су и ватрогасци и Хитна помоћ.
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

У Сарачици код Бањалуке синоћ се догодио се тежак удес, а на лицу мјеста сем полиције били су и ватрогасци и Хитна помоћ.

У незгоди је један аутомобил завршио у каналу поред пута.

Како су навели ватрогасци у објави на Фејсбуку, удес се десио у 20.32.

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Како се може видјети на фотографији, једна особа је повријеђена због чега је интервенисала Хитна помоћ.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

судар

Ватрогасци

Сарачица

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