Претицање аутомобила са десне стране на ауто-путу може вас коштати 100 евра

Аутор:АТВ редакција
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Многи возачи у Њемачкој нису сигурни када је на ауто-путу допуштено проћи аутомобил с десне стране. Посебно забуну изазивају дебеле испрекидане црте које се појављују прије петљи и излаза с ауто-пута.
Стручњаци упозоравају да погрешна процјена може скупо коштати.
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Према њемачким саобраћајним прописима, претицање с десне стране на ауто-путу у правилу није допуштено. Ипак, постоје одређени изузеци које многи возачи не познају или их погрешно тумаче.
Једна од њих односи се на дебеле испрекидане црте које означавају одвајање прометних трака.
На појединим чворовима ауто-путева једна или више прометних трака одваја се према другом аут-путу. Те траке од главног пута одвојене су дебелом испрекиданом цртом.
У том случају возачи који настављају том траком смију возити брже од возила која остају на лијевим тракама, наравно уз поштовање ограничења брзине.
Разлог је што се према закону то не сматра класичним претицањем с десне стране, већ одвајањем на други коловоз.
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Стручњаци из њемачког аутоклуба АДАЦ упозоравају да многи возачи гријеше јер прерано пролазе возила с десне стране.
Таква вожња допуштена је тек од мјеста гдје почиње дебела испрекидана црта. Ако возач прије тога прође возило с десне стране, сматра се да је починио недопуштено претицање.
За такав прекршај пријети:
Другачија ситуација је на класичној излазној траци с ауто-пута. Ондје возачи не смију возити брже од саобраћаја који се креће главним саобраћајним тракама. Ако ипак прођу возила с десне стране већом брзином, то се сматра забрањеним претицањем и кажњава се новчаном казном те казненим бодом.
И на излазној траци постоји изузетак. Ако је промет на главним тракама успорен или се створила колона, возачи смију врло опрезно и умјереном брзином наставити вожњу десном страном. Али, притом морају возити посебно пажљиво како не би угрозили остале учеснике у саобраћају.
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Из АДАЦ-а поручују да управо разликовање између траке која се одваја према другом ауто-путу и обичне излазне траке често збуњује возаче.
Због тога савјетују да возачи добро обрате пажњу на саобраћајну сигнализацију и ознаке на коловозу јер погрешна процјена може резултирати казном од 100 евра и уписом казненог бода, пише Феникс-магазин.
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