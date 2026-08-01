Руси саопштили: Уништена 743 украјинска дрона

Аутор:АТВ редакција
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Руска противваздушна одбрана уништила је 743 украјинска дрона и 15 навођених авио-бомби током протекла 24 часа, саопштило је Министарство одбране Русије.
Није прецизирано изнад којих територија су погођени украјински пројектили.
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Министарство је раније објавило да су 274 украјинске беспилотне летјелице уништене изнад руске територије током ноћи.
(Срна)
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