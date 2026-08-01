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Руси саопштили: Уништена 743 украјинска дрона

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 14:39

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Руска противваздушна одбрана уништила је 743 украјинска дрона и 15 навођених авио-бомби током протекла 24 часа, саопштило је Министарство одбране Русије.

Није прецизирано изнад којих територија су погођени украјински пројектили.

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Министарство је раније објавило да су 274 украјинске беспилотне летјелице уништене изнад руске територије током ноћи.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Украјина

дрон

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Министарство одбране Русија

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