Хороскоп за суботу: Шта нам доноси први дан августа?

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
Ако радите, могући су неспоразуми или промјена договора, зато провјерите шта је заиста хитно. Остали нека заврше само најважније обавезе и оставе вријеме за одмор. Заузети могу ући у расправу због кућних обавеза или начина комуникације. Слободни би могли размишљати о особи с којом је разговор остао недовршен. Потребни су вам одмор и квалитетан сан.
Непланирани трошкови могли би пореметити буџет, зато избјегавајте импулсивну куповину. Ако радите, не дозволите да вас туђе кашњење успори. Заузети могу имати различите жеље када је ријеч о изласку или трошењу новца. Слободни би могли упознати занимљиву особу преко пријатеља. Пријаће вам боравак у природи.
Дан је погодан за рјешавање финансијских обавеза. На послу су могућа мања неслагања с колегом око подјеле задатака. Заузети би могли расправљати због кућних обавеза или организације дана. Слободни ће привући нечију пажњу, али нека не журе. Потребан вам је предах од телефона и рачунара.
Ако радите, могући су неспоразуми или кашњење важних информација. Обратите пажњу и на трошкове. Не прећуткујте оно што вас мучи јер би ситнице могле изазвати расправу. Слободни могу започети дописивање с особом која још није сасвим отворена. Здравље вам је врло добро.
Ако радите, пажљиво провјерите рачуне, уплате и новац којим располажете. Заузети би могли отворити тему љубоморе или заједничких финансија. Слободне очекује снажна привлачност, али друга страна неће одмах показати све карте. Будите умјерени у храни и пићу.
Неко може бити незадовољан обављеним послом, али не преузимајте одговорност за оно што није било до вас. Заузети би могли бурније реаговати на партнерове примједбе. Слободни ће привући нечију пажњу, али неће одмах стећи повјерење. Потребно вам је више одмора.
Кућне обавезе могле би вам одузети више времена него што сте планирали. Ако радите, држите се приоритета. Партнеру може засметати ваша затвореност или избјегавање разговора. Слободне би могла привући особа која шаље нејасне сигнале. Потребан вам је квалитетан одмор.
Не мијешајте пријатељство и новац. Ако радите, завршавајте обавезе по правилима и не тражите пречице. У вези су могуће расправе због љубоморе или новца. Слободни би могли упознати занимљиву особу на дружењу. Пријаће вам физичка активност.
Неко може тражити више него што је реално могуће завршити. Јасно поставите границе и приоритете. Пословне обавезе могу пореметити заједничке планове. Слободни би могли упознати занимљиву особу преко посла. Здравље вам је врло добро.
Очекује вас више ситних обавеза и одлазака на различита мјеста. Уз добру организацију све ћете завршити на вријеме. Заузети би могли промијенити планове због посла. Слободни могу добити поруку од особе коју већ познају. Могућа је напетост у врату и раменима.
Могућ је непланиран трошак или додатни издаци. Ако радите, будите пажљиви приликом наплате и враћања новца. Заузети могу расправљати око новца или организације дана. Слободни би могли примијетити да особа коју познају показује више интересовања. Здравље вам је врло добро, али будите умјерени у храни и пићу.
Не претрпавајте се обавезама јер вам концентрација неће бити на високом нивоу. Ако радите, провјерите рачуне и уплате. Заузети би могли бити разочарани промјеном заједничких планова. Слободни ће добити јасан знак интересовања, али ће жељети вријеме да процијене ситуацију. Енергија може осцилирати, потребно вам је више одмора.
Здравље
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