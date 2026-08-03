Logo

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:04

Коментари:

0
Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче
Фото: АТВ

Бањалучани Д.М. и А.М. ухапшени су након сукоба у којем су један другом нанијели тјелесне повреде.

У ПУ Бањалука наводе да се све одиграло у недјељу око 3.45 часова. Обојица су осумњичени да су починили кривично дјело наношења тјелесних повреда.

”Осумњичени су се, након вербалне расправе, физички сукобили. Испитивањем на присуство алкохола А.М. је утврђено 0,72 g/kg алкохола у организму, док је Д.М. одбио алкотест”, саопштила је ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Туча

Сукоб

ПУ Бањалука

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Мушкарац држи пиштољ

Хроника

Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Детаљи убиства у Сарајеву: Пунац убио зета (28) након вербалног сукоба

1 ч

0
Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва

Хроника

Приједорчанин ухваћен током шумске крађе, посјекао 16 храстова

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Удес у Бањалуци, повријеђен мотоциклиста

2 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима