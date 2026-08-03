Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани Д.М. и А.М. ухапшени су након сукоба у којем су један другом нанијели тјелесне повреде.
У ПУ Бањалука наводе да се све одиграло у недјељу око 3.45 часова. Обојица су осумњичени да су починили кривично дјело наношења тјелесних повреда.
”Осумњичени су се, након вербалне расправе, физички сукобили. Испитивањем на присуство алкохола А.М. је утврђено 0,72 g/kg алкохола у организму, док је Д.М. одбио алкотест”, саопштила је ПУ Бањалука.
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