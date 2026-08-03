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Детаљи убиства у Сарајеву: Пунац убио зета (28) након вербалног сукоба

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:38

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У сарајевској општини Стари Град, на Мошћаници, синоћ се догодило убиство 28-годишњег Х. Бабића.

Према информацијама Црне-Хронике, њега је убио 47-годишњи М. Карић. Карић и Бабић су били у породично повезани, односно ријеч је о пунцу и зету.

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Убиство је почињено хладним оружјем, а свему је претходио вербални сукоб зета и пунца.

Карића су, након убиства, ухапсили припадници МУП-а КС.

“Полицијски службеници Полицијске управе Стари Град лишили су слободе М. К., рођеног 1979. године у Сарајеву, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело убиство на штету Х. Б., рођеног 1998. године, такође из Сарајева.

Оперативни центар МУП-а КС синоћ је у 22.50 сати обавијештен да је у улици Аблагијин сокак једна особа повријеђена ножем.

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Обавијештен је тужилац Тужилаштва КС, који је руководио увиђајем, којег су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС”, потврђено је из МУП-а КС.

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Тагови :

Сарајево

Убиство

пунца убио зета

МУП Кантон Сарајево

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