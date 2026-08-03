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Убиство у БиХ, ухапшен мушкарац

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 09:02

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Мушкарац М.К. ухапшен је због сумње да је у сарајевској општини Стари Град ножем усмртио лице Х.Б, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Кантона Сарајево.

Полицији је синоћ око 23.00 часа пријављено да је једно лице повријеђено ножем.

Смрт је констатовао љекар кантоналног Завода хитне медицинске помоћи.

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Тагови :

Убиство

Сарајево

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