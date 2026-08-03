Убиство у БиХ, ухапшен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац М.К. ухапшен је због сумње да је у сарајевској општини Стари Град ножем усмртио лице Х.Б, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Кантона Сарајево.
Полицији је синоћ око 23.00 часа пријављено да је једно лице повријеђено ножем.
Смрт је констатовао љекар кантоналног Завода хитне медицинске помоћи.
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