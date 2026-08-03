Милан Гуровић спасио човјека из запаљеног аута

Аутор:АТВ редакција
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Раније током јучерашњег дана, на улицама Београда одвијала се велика драма када је у Војвођанској улици на Новом Београду почео да гори аутомобил у којем се налазио један човјек.
Брзом реакцијом прослављеног кошаркаша Милана Гуровића он је прошао без икаквих већих посљедица.
Видјевши шта се дешава, Гуровић је притрчао и извукао је човјека напоље и удаљио се од аутомобила који је наставио да гори. Брзо су на лицу мјеста стигле ватрогасне и друге службе које су указале помоћ возачу.
Њему се иначе био заглавио појас за везивање, а Милан Гуровић је видјевши то без размишљања дотрчао и успио је да га ослободи.
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Сада се појавио снимак са лица мјеста непосредно након што је Гуровић успио да ослободи поменутог човјека и спаси му живот. Кошаркаш је стајао по страни, држао се за кукове са мобилним телефоном у руци.
Након што је обавио херојски подвиг, он је узео мобилни телефон у руке и почео је да снима запаљени аутомобил, а около се налазило још неколико људи који су посматрали шта се дешава.
Погледајте на снимку испод како је све изгледало на мјесту драме на Новом Београду:
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