Против Јусуфа Нуркића поднесена кривична пријава

Аутор:АТВ редакција
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Након што се у бх. медијима појавила информација да је звијезда кошаракшке репрезентације БиХ Јусуф Нуркић саслушана на основу кривичне пријаве, у јавност су почели да цуре детаљи овог случаја.
Наиме, како је "БХ Баскет" објавио, новинар Един Скокић је поднио кривичну пријаву против Нуркића због "систематског спровођења психичког насиља, узнемиравања и ухођења".
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Тим поводом "Радиосарајево.ба" је затражио коментар од Тужилаштва Тузланског кантона, а они су истакли да, као и код пријема сваке друге кривичне пријаве, и на основу ове је формиран предмет.
Даље су открили да су по налогу поступајућег тужиоца истражиоци Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Тузла предузимали провјере пријављених радњи, те је на околности из пријаве саслушана пријављена особа.
Међутим, подносилац пријаве је 14. јула 2026. године поднио још једну кривичну пријаву проитв исте особе, која је спојена на већ постојећи предмет.
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"По налогу тужиоца, полицијски истражиоци ће обавити додатне провјере пријављених радњи, након чега ће Тужилаштву доставити извјештај. Након анализе извјештаја и пратећих материјалних доказа ће се донијети тужилачка одлука, односно утврдити да ли у пријављеним радњама има елемената кривичног дјела. Обзиром да је предмет у фази провјера пријављених радњи и да није донесена тужилачка одлука, нисмо у могућности објавити детаље пријављених радњи", рекли су из Тужилаштва ТК за "Радиосарајево.ба".
Тим поводом медиј је контактирао и Јусуфа Нуркића, чији одговор још нису добили.
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