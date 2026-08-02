Пандуревић стабилно након пуцњаве

Аутор:АТВ редакција
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Коста Пандуревић који је повријеђен у пуцњави у Источном Новом Сарајеву примљен је у Болницу "Србија" гдје му је пружена медицинска помоћ и стабилног је стања, речено је Срни из ове здравствене установе.
"Пацијент је збринут на Одјељењу хирургије, гдје је утврђено да је задобио прострелну рану. Према процјени љекарског тима, тренутно је стабилног здравственог стања", навели су из Болнице "Србија".
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На мјесту пуцњаве, у близини кафића "Њуз" у Спасовданској улици, у току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
"Увиђај врше полицијски службеници", потврђено је Срни из Полицијске управе Источно Сарајево.
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Полицији је пријављено да је у 18.30 часова дошло до употребе ватреног оружја код кафића "Њуз".
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