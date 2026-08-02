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Пандуревић стабилно након пуцњаве

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 21:27

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Пандуревић стабилно након пуцњаве
Фото: ATV

Коста Пандуревић који је повријеђен у пуцњави у Источном Новом Сарајеву примљен је у Болницу "Србија" гдје му је пружена медицинска помоћ и стабилног је стања, речено је Срни из ове здравствене установе.

"Пацијент је збринут на Одјељењу хирургије, гдје је утврђено да је задобио прострелну рану. Према процјени љекарског тима, тренутно је стабилног здравственог стања", навели су из Болнице "Србија".

Пуцњава коста Пандуревић Ђорђе Ждрале

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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

На мјесту пуцњаве, у близини кафића "Њуз" у Спасовданској улици, у току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву

"Увиђај врше полицијски службеници", потврђено је Срни из Полицијске управе Источно Сарајево.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

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Полицији је пријављено да је у 18.30 часова дошло до употребе ватреног оружја код кафића "Њуз".

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Тагови :

Случај Пандуревић–Ждрале

Коста Пандуревић

Ђорђе Ждрале

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