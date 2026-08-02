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Минић: Чуваћемо слободу, јединство и духовне вриједности српског народа

02.08.2026 21:15

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Минић: Чуваћемо слободу, јединство и духовне вриједности српског народа
Фото: SRNA

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је са обиљежавања Илиндана у Ситници код Рибника, којем присуствује и предсједник Србије Александар Вучић, поручено да ће чувати слободу, јединство и духовне вриједности српског народа.

"Илиндан нас сваке године окупља око вјере, традиције и сјећања на оне који су своје животе уградили у темеље Републике Српске. У Ситници код Рибника, заједно са предсједником Србије, поклонили смо се сјенима погинулих бораца Војске Републике Српске и поручили ћемо чувати слободу, јединство и духовне вриједности нашег народа", навео је Минић на "Иксу".

Храма Светог пророка Илије у Ситници код Рибника, који је подигнут у знак сјећања на 31 погинулог борца Војске Републике Српске и три цивилне жртве из Одбрамбено-отаџбинског рата, обиљежава данас крсну славу - Илиндан.

Славксој свечаности и народном саборовању у порти Храма, осим Минића и Вучића, присуствује и предсједник Милорад Додик.

Званичници Српске и Србије по доласку у храм положили су вијенце на спомен-плочу за 31 погинулог српског борца и три цивилне жртве рата.

У Одбрамбено-отаџбинском рату животе за Републику Српску дало је 288 бораца са подручја општине Рибник.

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Таг :

Саво Минић

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