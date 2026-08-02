Минић: Српска никад стабилнија и иде незаустављиво напријед

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Минић је оцијенио да Српска иде незаустављиво напријед.
Указао је да у Републици Српској влада изузетно добар амбијент у односу на окружење, наводећи да је цијена електричне енергије најмања у региону, као и да су доприноси са 33 смањени на 31 одсто.
"Цијена електричне енергије у Републици Српској је 66 или 68 евра, а у Федерацији БиХ преко 90 евра. У Хрватској и Србији износи од 110 до 130 евра", навео је Минић.
Он је додао да Српска враћа око 600 до 700 милиона КМ привреди, те да се прави амбијент у којем ће се радити боље, а радници имати боља права.
"Први пут смо довели до тога да се потпише општи колективни уговор. Остале су нам финесе, од рада недјељом до тога да су неки начелници, ради чистог популизма, правили вашаре од тога. Радиће се недјељом и биће плаћено 30 одсто више", рекао је Минић.
На бироима рада у Републици Српској, каже Минић, тренутно има око 49.000 људи, док је, с друге стране, на Влади константан притисак да доноси одлуке о већим квотама радне снаге из иностранства.
Премијер је поручио да је Република Српска и финансијски стабилна, што потврђују сви параметри, те да ниједно плаћање не касни ни дан.
"Ми кад се задужујемо, задужујемо се плански, системски, да бисмо правили овако велики инвестициони циклус", нагласио је Минић и додао да се прави инфраструктура за долазак инвеститора.
Према његовим ријечима, задуженост Републике Српске је 38 одсто и најмања је у региону, што су, између осталог признали Лондонска берза, Међународни монетарни фонд и Свјетска банка.
"Док је у окружењу задуженост 70, 100, 120, да не говорим о онима који имају 150 одсто", рекао је Минић за Радио-телевизију Источно Сарајево.
Минић је оцијенио да је актуелни сазив Владе у првих шест мјесеци остварио значајне резултате у реализацији постављених циљева када је ријеч о системском рјешавању питања бораца, родитеља његоватеља и других категорија становништва.
Он је рекао да је поносан што је на челу Владе која је договорила закон о борцима на који се, како каже, предуго чекало.
Као један од резултата на овом плану, Минић је навео да је у протеклих десетак дана запослено 30 дјеце погинулих бораца.
Говорећи о социјалним категоријама, Минић је навео да су измјенама законских рјешења отклоњени бројни проблеми родитеља његоватеља, укључујући питање остваривања права након што особа са инвалидитетом наврши 30 година живота, за шта је обезбијеђен додатни 41 милион КМ на годишњем нивоу.
Када је ријеч о пронаталитетним мјерама, Минић је подсјетио да је покренуто више пројеката који се односе на породице са четворо и више дјеце и младе који своју будућност виде на селу.
- Већ у понедјељак ће бити објављена и коначна листа за додјелу трактора "беларус", гдје имамо управо оне младе до 40 година који остају на селу, они који имају троје и више дјеце. Мислим да ће сви добити - најавио је предсједник Владе Српске.
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