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Мазалица узвратио Црнатку: Није проблем доручак, већ што из Хрватске држиш лекције

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 19:56

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Предсједник ПДП Игор Црнадак у Народној скупштини Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Игор Црнадак из Хрватске покушава да држи лекције у данима када се српски народ присјећа страдања у злочиначкој акцији "Олуја", поручио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

Реагујући на Црнаткову објаву на друштвеној мрежи Икс, Мазалица је истакао да, док Република Српска и Србија заједнички обиљежавају сјећање на прогон и патњу стотина хиљада Срба, Црнадак бира да се бави јефтиним политичким поенима и неукусним коментарима, показујући недостатак осјећаја за тренутак и пијетет према жртвама.

Он је посебно проблематичним оцијенио чињеницу да је порука упућена из Хрватске, наглашавајући да је "јасно видљиво испод саме објаве на Иксу одакле је порука написана".

"За разлику од таквих иступа, предсједник СНСД-а Милорад Додик, заједно са предсједником Србије Александром Вучићем, обилази српске страдалничке општине, разговара са народом и показује конкретну бригу за оне који су највише страдали", навео је Мазалица, преноси Срна.

Додао је да није проблем "шта ко једе и гдје доручкује", већ када политичари изгубе осјећај за народ и вријеме у којем се налазимо, па из иностранства доцирају онима који су уз свој народ и у најтежим тренуцима.

Мазалица је позвао Црнатка да покаже минимум одговорности и поштовања према српским жртвама.

Црнадак је претходно на Иксу критиковао предсједника СНСД-а Милорада Додика због снимка на којем доручкује у аутомобилу, називајући то "перформансом" и оптужујући га за демагогију и лицемјерје, уз опаске у вези са поштовањем саобраћајних прописа. У објави је, како је видљиво, назначено да је Црнадак поруку упутио из Хрватске.

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Тагови :

Игор Црнадак

Срђан Мазалица

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