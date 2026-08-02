Званичници Српске и Србије на вечери на Балкани

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Званичници Републике Српске и предсједник Србије Александар Вучић присуствују на Балкани код Мркоњић Града вечери чији је домаћин предсједник Милорад Додик.
Присутни су, између осталих, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
Предсједници Вучић и Додик посјетили су данас манастир Рмањ, гдје су разговарали са Његовим преосвештенством епископом бихаћко-петровачким Сергијем.
Након тога су боравили у посјети Дрвару, гдје су разговарали са руководством општине, те са радницама компаније "Јумко".
У вечерњим часовима Додик и Вучић су присуствовали народном саборовању у Ситници код Рибника, које је организовано поводом Илиндана - славе Храма Светог пророка Илије, преноси Срна.
Званичници Српске и Србије присуствоваће у уторак, 5. јула, у Мркоњић Граду обиљежавању Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.
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