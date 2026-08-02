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Минић након пуцњаве у Лукавици: Грађани да остану мирни, институције имају снагу да их заштите

02.08.2026 21:48

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић је, поводом пуцњаве у Лукавици, позвао грађане да остану мирни и не подлијежу дезинформацијама и ширењу панике, поручивши да институције имају снагу да их заштите.

"МУП Републике Српске реаговао је одмах и предузима све неопходне мјере да би овај случај био расвијетљен. Безбједност грађана је наш приоритет, а институције имају снагу да заштите своје грађане", навео је Минић на "Иксу".

Пуцњава Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

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Пандуревић стабилно након пуцњаве

Он је нагласио да Република Српска није и никада неће бити мјесто у којем криминалци могу бити мирни.

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву

Коста Пандуревић рањен је у пуцњави која се догодила у Источном Новом Сарајеву. Сумња се да је на Пандуревића пуцао Ђорђе Ждрале који се удаљио с мјеста пуцњаве и за њим се трага, сазнаје АТВ.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

Хроника

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом

Пуцњава се догодила око 19 часова у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву. На лицу мјеста налази се велики број полицијских службеника ПУ Источно Сарајево, који обезбјеђују лице мјеста.

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Тагови :

Саво Минић

Коста Пандуревић

Случај Пандуревић–Ждрале

Источно Ново Сарајево

Коментари (4)

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