Минић након пуцњаве у Лукавици: Грађани да остану мирни, институције имају снагу да их заштите

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић је, поводом пуцњаве у Лукавици, позвао грађане да остану мирни и не подлијежу дезинформацијама и ширењу панике, поручивши да институције имају снагу да их заштите.
"МУП Републике Српске реаговао је одмах и предузима све неопходне мјере да би овај случај био расвијетљен. Безбједност грађана је наш приоритет, а институције имају снагу да заштите своје грађане", навео је Минић на "Иксу".
Хроника
Пандуревић стабилно након пуцњаве
Он је нагласио да Република Српска није и никада неће бити мјесто у којем криминалци могу бити мирни.
Коста Пандуревић рањен је у пуцњави која се догодила у Источном Новом Сарајеву. Сумња се да је на Пандуревића пуцао Ђорђе Ждрале који се удаљио с мјеста пуцњаве и за њим се трага, сазнаје АТВ.
Хроника
Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом
Пуцњава се догодила око 19 часова у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву. На лицу мјеста налази се велики број полицијских службеника ПУ Источно Сарајево, који обезбјеђују лице мјеста.
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