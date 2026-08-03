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Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 12:02

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Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.
Фото: Alfo Medeiros/Pexels

Високе температуре, јако сунце и недостатак падавина представљају велики изазов за биљке, па стручњаци упозоравају да је током топлотног таласа неопходна посебна њега баште.

Једна од најчешћих грешака јесте заливање биљака усред дана, јер вода тада брзо испарава, због чега се препоручује да се то ради рано ујутру или увече.

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Појединим врстама цвијећа, посебно младим садницама и биљкама у саксијама, потребна је додатна заштита од сунца како би лакше поднијеле високе температуре.

Стручњаци савјетују и да се травњаци не косе прекратко, јер дужа трава боље задржава влагу и штити коријен од исушивања.

Велику помоћ може пружити и малчирање, односно прекривање земље кором дрвета, компостом или другим органским материјалима који чувају влагу, преноси Глас Српске.

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Такође, препоручује се избјегавање употребе ђубрива током екстремних врућина, као и редовно уклањање увелих цвјетова како би биљке сачувале снагу и наставиле да напредују.

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Тагови :

заливање баште

Биљке

башта

Како спасити биљке од великих врућина

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