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Утакмица прекинута због напада папагаја: Несвакидашња сцена у Бразилу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:54

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Живописан крупни план зеленог папагаја са упечатљивим наранџастим очима, на замућеној позадини.
Фото: Timon Cornelissen/Pexels

Несвакидашњи инцидент догодио се током утакмице Купа Бразила која је морала да буде прекинута због напада папагаја на фудбалера клуба Фламенго, преносе данас бразилски медији.

Невјероватан тренутак догодио се током утакмице Фламенга и Сеаре, која се играла у оквиру Купа Бразила за играче до 15 година, пренио је портал Г1 глобо.

Утакмица је морала да буде прекинута у првом полувремену јер је играча Фламенга напала ара. Овај тренутак догодио се у 17. минуту након почетка утакмице.

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У претходној акцији, док је Фламенго био у нападу, појавила се птица која је летјела изнад терена стадиона Гранха Комари у граду Терезополису. Потом је играч Фламенга у дресу број 4, дефанзивац Валмир, примио лопту и морао да се баци на земљу како би избјегао напад аре.

Противнички тим Сеара је побиједио са 2:1, а голове су постигли Андре и Хосе Кајк, док је Деивид Соуза постигао гол за Фламенго.

(Танјуг)

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Тагови :

Бразил

папагаји

утакмица

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