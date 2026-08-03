Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Борац данас од 14 сати сазнаће потенцијалног противника у плеј-офу за пласман у Конференцијској лиги на жријебу који се одржава у Ниону.
Првак БиХ у овај жријеб улази са статусом носиоца, а Европска фудбалска федерација (УЕФА) већ је скратила списак те су у опцији остала само два потенцијална исхода.
Бањалучани ће у плеј-офу одмјерити снаге с пораженом екипом из двомеча Шамрок Роверс – Егнатија или пораженим из дуела Тун – Викингур.
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Иако пажљиво прате расплет у Ниону, изабраници бањалучког тима примарно су фокусирани на предстојеће окршаје у наредној рунди квалификација.
Прије евентуалног плеј-офа, Борац мора прескочити препреку у виду бјелоруског Витебска.
Прва утакмица тог двомеча на распореду је 6. августа на Градском стадиону у Бањалуци, док је реванш сусрет заказан за седам дана касније на неутралном терену у Мађарској.
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